வனத்தில் இரவில் டிரக்கிங் கூடாது: சுற்றுலா பயணியருக்கு எச்சரிக்கை
வனத்தில் இரவில் டிரக்கிங் கூடாது: சுற்றுலா பயணியருக்கு எச்சரிக்கை
UPDATED : நவ 08, 2026 04:51 PM
ADDED : நவ 08, 2026 03:38 PM
வால்பாறை: வனப்பகுதிக்குள் இரவு நேரத்தில் சுற்றுலா பயணியர் டிரக்கிங் சென்றால், அபராதம் விதிக்கப்படும் என வனத்துறையினர் தெரிவித்துள்ளனர்.
ஆனைமலை புலிகள் காப்பகத்தின் கட்டுப்பாட்டில் உள்ள வால்பாறையின் இயற்கை அழகை ரசிக்க, நாள் தோறும் ஆயிரக்கணக்கான சுற்றுலா பயணியர் வந்து செல்கின்றனர். இங்குள்ள வால்பாறை, மானாம்பள்ளி ஆகிய இருவனச்சரகங்களிலும் வனவிலங்குகள் அதிகளவில் உள்ளன.
குறிப்பாக, யானை, சிறுத்தை, கரடி, புலி, காட்டுமாடு, வரையாடு, சிங்கவால்குரங்குகள் உள்ளிட்ட வனவிலங்குகள் நடமாட்டம் அதிகளவில் உள்ளது.
மனித - வனவிலங்கு மோதலை தவிர்க்க வனச்சரகர்கள் சுரேஷ்கிருஷ்ணா, கிரிதரன் ஆகியோர் தலைமையில் வனத்துறையினர் இரவு பகலாக கண்காணிப்பு பணியில் ஈடுபட்டுள்ளனர்.
இந்நிலையில், வால்பாறைக்கு வரும் சுற்றுலா பயணியரை வனவிலங்குகளை காண்பிப்பதாக கூறி, சிலர் இரவு நேரத்தில் வனப்பகுதிக்குள் அழைத்து செல்வதாக புகார் எழுந்துள்ளது. குறிப்பாக, ரிசார்ட்களில் தங்குபவர்கள் அதிக அளவில் வனவிலங்குகளை காணும் ஆசையில், இரவு நேரத்தில் வாகனங்களில் வெளியில் செல்கின்றனர். இதனால் வனவிலங்கு - மனித மோதல் ஏற்படுகிறது.
வனத்துறை அதிகாரிகள் கூறியதாவது:
வால்பாறைக்கு மலைப்பாதை வழியாக வரும் சுற்றுலா பயணியர் சாலையோரத்தில் வாகனங்களை நிறுத்தி, உணவு அருந்துவதையும், மது அருந்துவதையும் முற்றிலுமாக தவிர்க்க வேண்டும்.
தங்கும்விடுதிகளில் இருந்து, சுற்றுலா பயணியர் வனப்பகுதிக்குள் இரவு நேர டிரக்கிங் செல்வதை தவிர்க்க வேண்டும். மீறினால் வன உயிரின பாதுகாப்பு சட்டப்படி சுற்றுலா பணியருக்கு அபராதம் விதிக்கப்பதோடு, வாகனங்களும் பறிமுதல் செய்யப்படும்.
இவ்வாறு, கூறினர்.