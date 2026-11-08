குளத்தில் டன் கணக்கில் குப்பை கொட்டுகிறது பேரூராட்சி நிர்வாகம்: அத்திக்கடவு ஆர்வலர்கள் வேதனை
குளத்தில் டன் கணக்கில் குப்பை கொட்டுகிறது பேரூராட்சி நிர்வாகம்: அத்திக்கடவு ஆர்வலர்கள் வேதனை
UPDATED : நவ 07, 2026 01:26 PM
ADDED : நவ 07, 2026 01:24 PM
அன்னூர்:
அன்னூர் குளத்தில் பேரூராட்சி நிர்வாகம், டன் கணக்கில் குப்பை கொட்டுவதாக குற்றஞ்சாட்டியுள்ளனர் சூழல் ஆர்வலர்கள்.
அன்னூரில், மேட்டுப்பாளையம் சாலையில், 119 ஏக்கர் பரப்பளவு உள்ள பொதுப்பணித்துறைக்கு சொந்தமான குளம் உள்ளது. இந்த குளத்தில் கடந்த ஆண்டு அத்திக்கடவு திட்டம் மற்றும் மழை நீரால் 50 சதவீதம் நீர் நிரம்பியது. தற்போது 30 சதவீத அளவுக்கு நீர் உள்ளது.
இந்நிலையில் பேரூராட்சி நிர்வாகம் தினமும் டன் கணக்கில் குப்பையை குளத்தின் வடக்கு மற்றும் மேற்கு பகுதியில் கொட்டி வருவதாக, சூழல் ஆர்வலர்கள் கூறுகின்றனர்.
இது குறித்து அவர்கள் கூறுகையில், '60 ஆண்டு காலம் போராடி, குளம், குட்டைகளுக்கு நீர் நிரப்பும் அத்திக்கடவு திட்டம் பயன்பாட்டுக்கு வந்துள்ளது. ஆனால் அன்னூர் குளத்தில் தொடர்ந்து பேரூராட்சி நிர்வாகம் குப்பை கொட்டுவதால், குளத்தில் உள்ள நீர் மாசுபடுகிறது. சுற்று வட்டாரத்தில் நிலத்தடி நீரும் பாதிக்கப்படுகிறது.
குப்பையை தரம் பிரிக்காமல் கொட்டுகின்றனர். குளத்தை மாசு படுத்தாமல் பாதுகாக்க வேண்டும். பொதுப்பணித்துறையில் இருந்து குளத்திற்குள் குப்பை கொட்ட கூடாது என தெரிவித்தும் அதை மீறி பேரூராட்சி நிர்வாகம் குப்பை கொட்டுவது வேதனை அளிக்கிறது,' என்றனர்.