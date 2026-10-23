/உள்ளூர் செய்திகள்/கோயம்புத்தூர்/பெண் குளிப்பதை எட்டி பார்த்த பேரூராட்சி எலக்ட்ரீசியன் கைது
பெண் குளிப்பதை எட்டி பார்த்த பேரூராட்சி எலக்ட்ரீசியன் கைது
பெண் குளிப்பதை எட்டி பார்த்த பேரூராட்சி எலக்ட்ரீசியன் கைது
UPDATED : அக் 02, 2026 12:28 AM
ADDED : அக் 02, 2026 12:26 AM
அ நிறம் | அளவு
தொண்டாமுத்துார்: வீட்டு பாத்ரூமில் பெண் குளிப்பதை எட்டிப்பார்த்த பேரூராட்சி எலக்ட்ரீசியன் கம்பி எண்ணுகிறார்.
அனந்த ராம கிருஷ்ணா நகரை சேர்ந்தவர் தண்டபாணி,50. தாளியூர் பேரூராட்சியில் எலக்ட்ரீசியனாக 20 ஆண்டுகளாக வேலை பார்க்கிறார். பக்கத்து வீட்டில் வசிக்கும் பெண், வீட்டு பாத்ரூமில் குளிக்க உடைமாற்றி கொண்டிருந்தபோது, பாத்ரூம் ஜன்னல் வழியாக எட்டி பார்த்துள்ளார். அதை அந்த பெண் கவனித்து விட்டார்.
அவசரமாக வெளியே வந்த போது, தண்டபாணி அவரை கடுமையான வார்த்தைகளால் திட்டிவிட்டு ஓடினாராம். பெண் அளித்த புகாரின் பேரில், தொண்டாமுத்தூர் போலீசார் வழக்கு பதிவு செய்து, தண்டபாணியை கைது செய்தனர்.