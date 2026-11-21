பாறை குழியில் பேரூராட்சி கழிவு குவிப்பு! லாரிகளை பிடித்ததால் வெளிச்சத்துக்கு வந்தது
பாறை குழியில் பேரூராட்சி கழிவு குவிப்பு! லாரிகளை பிடித்ததால் வெளிச்சத்துக்கு வந்தது
UPDATED : நவ 21, 2026 12:00 AM
ADDED : நவ 20, 2026 09:07 PM
கிணத்துக்கடவு: கிணத்துக்கடவு அருகே, செயல்படாத தனியார் பாறை குழியில் குப்பை கொட்ட வந்த, 4 டிப்பர் லாரிகளை மக்கள் தடுத்து நிறுத்தி சிறைபிடித்தனர்.
பொள்ளாச்சி, சூளேஸ்வரன்பட்டி பேரூராட்சியில், 15 வார்டுகள் உள்ளது. இங்கு சேகரிக்கப்படும் குப்பையில், மக்கும் குப்பை மட்டும் பேரூராட்சி நிர்வாகம் எடுத்துக்கொள்கிறது. மக்காத பிளாஸ்டிக் மற்றும் இதர கழிவை தனியாருக்கு வழங்குகிறது.
இந்நிலையில், நேற்று காலையில், கேரள மாநில பதிவு எண் கொண்ட, 4 டிப்பர் லாரிகள் கிணத்துக்கடவு, சிங்காரம்பாளையம் பகுதியில் உள்ள தனியாருக்கு சொந்தமான இடத்தில் உள்ள தண்ணீர் நிறைந்த பாறைக்குழி பகுதிக்கு வந்தன.
அந்த டிப்பர் லாரிகளில், குப்பை உள்ளிட்ட கழிவுகள் இருப்பதை கவனித்த மக்கள், குப்பையை கொட்ட விடாமல் தடுத்து நிறுத்தி லாரிகளை சிறைபிடித்தனர்.
இதுபற்றி, போலீசார், வருவாய்த் துறையினர் மற்றும் பேரூராட்சி நிர்வாகத்திற்கு தகவல் தெரிவித்தனர்.
சம்பவ இடத்திற்கு வந்த அதிகாரிகள், இங்கு குப்பை கொட்ட அனுமதி இல்லை என, கூறி லாரியை திருப்பி அனுப்பினர்.
இதனால், அப்பகுதியில் பரபரப்பு ஏற்பட்டது.
மக்கள் கூறியதாவது: பாறைக்குழியில் நீண்ட நாட்களாக தண்ணீர் தேங்கி நிற்கிறது. இதை சுற்றிலும் குடியிருப்புகளும், விளை நிலங்களும் உள்ளன. இது மட்டுமின்றி, விவசாய கிணறுகள் மற்றும் போர்வெல்கள் அமைந்துள்ளது.
இந்நிலையில், பாறைக்குழியில் கடந்த, 10 நாட்களாக குப்பை கொட்டப்படுகிறது. தற்போது மக்கள் ஒன்றிணைந்து தடுத்து நிறுத்தி உள்ளோம். பொள்ளாச்சி சூளேஸ்வரன்பட்டி பேரூராட்சியில் இருந்து குப்பை கொண்டு வரப்பட்டுள்ளது.
பாறைக்குழியில் குப்பை கொட்டுவதால் தண்ணீர் மாசடைவதுடன், விவசாய பகுதியில் இருக்கும் கிணறு மற்றும் போர்வெல் தண்ணீரின் தன்மை பாதிக்க அதிக வாய்ப்புள்ளது.
எனவே, பாறை குழியில் குப்பை கொட்டுவதை தவிர்க்க அதிகாரிகள் உரிய நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும். கொட்டியுள்ள கழிவுகளை அகற்றவும் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்.
இவ்வாறு, கூறினர்.
பேரூராட்சி நிர்வாகத்தினர் கூறுகையில், ‘குப்பை கொட்டுவது குறித்து தகவல் கிடைத்தவுடன், இடத்தின் உரிமையாளரிடம், இங்கு குப்பை கொட்டினால் ஏற்படும் சிக்கல் மற்றும் பாதிப்பு குறித்து விளக்கமாக தெரிவிக்கப்பட்டது.
வரும் நாட்களில், இங்கு குப்பை கொட்ட அனுமதி இல்லை எனவும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது,’ என்றனர்.