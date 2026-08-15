விரிசல்களை  தானே சரி செய்து கொள்ளும் பாரம்பரிய சுண்ணாம்பு பூச்சு கட்டடங்கள்

விரிசல்களை தானே சரி செய்து கொள்ளும் பாரம்பரிய சுண்ணாம்பு பூச்சு கட்டடங்கள்
விரிசல்களை தானே சரி செய்து கொள்ளும் பாரம்பரிய சுண்ணாம்பு பூச்சு கட்டடங்கள்
ADDED : ஆக 14, 2026 04:40 PM
50 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு கட்டப்பட்ட பழைய வீடுகளுக்குள், இன்றுகூட மதிய நேரத்தில் சென்றால் இயற்கையான குளிர்ச்சி நம்மை ஆச்சரியப்படுத்தும்.
அந்த வீடுகளில் ஏசி இல்லை. விலை உயர்ந்த டைல்ஸ் இல்லை; மார்பிளும் இல்லை. காரணம், சுண்ணாம்பு காரைப்பூச்சு, ஆக்சைடு தரை மற்றும் களிமண் ஓடு கூரை.
இவை வெறும் பாரம்பரிய கட்டுமான முறைகள் அல்ல; மனித உடல்நலத்தையும், வீட்டின் ஆயுளையும் பாதுகாக்கும் அறிவியல் சார்ந்த தீர்வுகள்.
உண்மையில் வீடு என்பது சுவர்களும் கூரையும் அல்ல. நம் முன்னோர்கள் சுண்ணாம்புடன் முட்டை, கடுக்காய், வெல்லம் போன்ற இயற்கை பொருட்களை கலந்து காரைப்பூச்சு செய்தனர். அறிவியல் ஆய்வுகளும் சுண்ணாம்பு சுவர்கள் வெப்பத்தை கட்டுப்படுத்தும் திறன் கொண்டதை உறுதிப்படுத்துகின்றன.
சிமென்ட் பூச்சு சுவர்கள் ஈரப்பதத்தை உள்ளே அடைத்து வைக்கின்றன. இதனால் சில ஆண்டுகளில் கரும்புள்ளிகள், பூஞ்சை, உப்புபூத்தல் போன்ற பிரச்னைகள் ஆரம்பமாகின்றன. சுண்ணாம்பு பூச்சு சுவர்கள் ஈரப்பதத்தை சமநிலைப்படுத்துகின்றன.
சுண்ணாம்பில் ஒரு தனித்துவமான அறிவியல் பண்பு உள்ளது. சிறிய விரிசல்கள் ஏற்பட்டால் காற்றில் உள்ள கார்பன் டை ஆக்சைடை உறிஞ்சி மீண்டும் கெட்டிப்பட்டு, அந்த விரிசல்களை நிரப்பும் தன்மை அதற்கு உள்ளது.
ஆக்சைடு தரையில் நடப்பவர்களுக்கு கால்களுக்கும் குளிர்ச்சி, மனதுக்கும் அமைதி. ஒரு மரத்தின் நிழலில் நின்றால் எப்படி குளிர்ச்சியாக இருக்கிறதோ, அதே உணர்வை தரக்கூடியது களிமண் ஓடு கூரை.
களிமண் ஓடுகளுக்கு இடையே காற்றோட்டம் இருப்பதால் சூரிய வெப்பம் நேரடியாக வீட்டுக்குள் வருவதில்லை. பாரம்பரிய கட்டுமானம் என்பது பழைய காலத்து நினைவு சின்னம் அல்ல; ஆயுள் நிறைந்தது.
– தனபாலன், செயற்குழு உறுப்பினர்
கோவை மண்டல கட்டட பொறியாளர் சங்கம்