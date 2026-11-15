திருச்செந்துார், சென்னை ரயில் சேவைகள் மாற்றம்

UPDATED : நவ 15, 2026 06:50 PM
ADDED : நவ 15, 2026 06:50 PM
பொள்ளாச்சி: பொள்ளாச்சி வழியாக திருச்செந்துார், சென்னை செல்லும் ரயில்களின், சேவைகள் மாற்றம் செய்யப்பட்டு உள்ளது.
பாலக்காடு ரயில்வே கோட்டத்துக்கு உட்பட்ட, பாலக்காடு சந்திப்பு ரயில் நிலையத்தில் பொறியியல் பராமரிப்பு பணிகள் நடப்பதால், ரயில் சேவையில் மாற்றம் செய்யப்படுவதாக ரயில்வே நிர்வாகம் அறிவித்துள்ளது.
சென்னை சென்ட்ரலில் இருந்து, பொள்ளாச்சி வழியாக செல்லும் பாலக்காடு சூப்பர் பாஸ்ட் எக்ஸ்பிரஸ் ரயில் (எண்: 22651) நேற்றுமுன்தினம் முதல் வரும், 24ம் தேதி வரை சென்னை சென்ட்ரலில் இருந்து புறப்படும் ரயில், பாலக்காடு டவுன் ரயில் நிலையத்துடன் நிறுத்தப்படும்.
திருச்செந்துாரில் இருந்து பொள்ளாச்சி வழியாக செல்லும் பாலக்காடு எக்ஸ்பிரஸ் ரயில் (எண்: 16732) நேற்றுமுதல் வரும், 25ம் தேதி வரை திருச்செந்துாரில் இருந்து புறப்படும் ரயில் பாலக்காடு டவுன் ரயில் நிலையத்துடன் நிறுத்தப்படும். பாலக்காடு டவுன் மற்றும் பாலக்காடு சந்திப்பு இடையே இந்த ரயில்கள் ரத்து செய்யப்படுகிறது.
மேலும், பாலக்காடு – சென்னை சென்ட்ரல் எக்ஸ்பிரஸ் ரயில் (எண்: 22652) வரும், 25ம் தேதி வரை பாலக்காடு சந்திப்புக்கு பதிலாக, பாலக்காடு டவுன் ரயில் நிலையத்தில் இருந்து மாலை, 4:04 மணிக்கு புறப்படும். பாலக்காடு – திருச்செந்துார் ரயில் (எண்: 16731) இன்று முதல் வரும், 26ம் தேதி வரை பாலக்காடு டவுன் ரயில் நிலையத்தில் இருந்து காலை, 6:20 மணிக்கு புறப்படும். இத்தகவலை, பாலக்காடு கோட்ட ரயில்வே அதிகாரிகள் தெரிவித்தனர்.