'அட்மா' திட்டத்தில் உழவர் விழா: விவசாயிகளுக்கு பயிற்சி
'அட்மா' திட்டத்தில் உழவர் விழா: விவசாயிகளுக்கு பயிற்சி
UPDATED : ஜூலை 19, 2026 05:47 PM
ADDED : ஜூலை 19, 2026 05:41 PM
கிணத்துக்கடவு: கிணத்துக்கடவு, ஜக்கார்பாளையம் தனியார் இயற்கை பண்ணையில் விவசாயிகளுக்கான உழவர் விழா நடந்தது.
தென்னையில் ஒருங்கிணைந்த பயிர் மேலாண்மை, பூச்சி மற்றும் நோய் மேலாண்மை, இயற்கை வேளாண்மை குறித்து விவசாயிகளுக்கு பயிற்சி அளிக்கப்பட்டது. துணை வேளாண் அலுவலர் ராஜசேகரன் வரவேற்றார்.
கிணத்துக்கடவு வேளாண் உதவி இயக்குனர் தேவி தலைமை வகித்து, வேளாண் துறையில் செயல்படுத்தப்படும் திட்டங்கள், விவசாய அடையாள எண் பதிவு செய்தல், இருப்பில் உள்ள விதைகள், திரவ உயிர் உரங்கள், பயிருக்கு தேவையான நுண்ணூட்டங்கள், உயிரியல் கட்டுப்பாடு குறித்து தெரிவித்தார்.
தென்னை ஆராய்ச்சி நிலைய இணை பேராசிரியர் அருள்பிரகாஷ் பேசுகையில், தென்னையில் ஏற்படும் வெள்ளை ஈ, காண்டாமிருக வண்டு தாக்குதல், சிவப்பு வண்டு தாக்குதலை கட்டுப்படுத்தும் முறைகள் குறித்து கூறினார்.
வாணவராயர் வேளாண் கல்லுாரி உதவி பேராசிரியர் அரவிந்த்ராஜீ பேசுகையில், தென்னையில் ஒருங்கிணைந்த பயிர் மேலாண்மை, உர மேலாண்மை, பசுந்தாள் உரங்களை பயிரிட்டு பூக்கும் தருணத்தில் மடக்கி உழுவதால் ஏற்படும் நன்மைகள் குறித்து தெரிவித்தார்.
இயற்கை விவசாயி சம்பத்குமார் பேசுவையில், வேளாண்மையில் தென்னைக்கு ஊடுபயிராக வாழை, ஜாதிக்காய், கொள்ளு, தட்டைப்பயிறு பயிரிடுதல் குறித்து விவரித்தார். மேலும், கால்நடை வளர்ப்பு, ஆடு, கோழி வளர்த்தல், மண்புழு உரம் உற்பத்தி செய்தல், தென்னையில் மதிப்பு கூட்டப்பட்ட பொருட்களான தேங்காய் எண்ணெய், சோப்பு தயாரித்தல் குறித்து பேசினார்.
வட்டார தொழில்நுட்ப மேலாளர் மேகலாதேவி, உதவி வேளாண் அலுவலர் உலகநாதன் பயிற்சிக்கான ஏற்பாடுகளை செய்திருந்தனர்.