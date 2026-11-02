செய்தித்தாள் வாசிக்கவும், எழுதவும் பாரத எழுத்தறிவு திட்டத்தில் பயிற்சி
செய்தித்தாள் வாசிக்கவும், எழுதவும் பாரத எழுத்தறிவு திட்டத்தில் பயிற்சி
UPDATED : நவ 01, 2026 05:30 PM
ADDED : நவ 01, 2026 05:24 PM
கோவை: பாரத எழுத்தறிவு திட்டத்தின் கீழ், அடிப்படை கல்வி அறிவு இல்லாத, 18 வயதுக்கு மேற்பட்டோருக்கு, அடிப்படை கல்வி சொல்லி தரப்படுகிறது.
ஜூன் மாதம் துவங்கிய இவ்வகுப்பு, 598 மையங்களில் நடந்தது. 13,987 பேர் அடிப்படை எழுத்தறிவு இல்லாதவர்களாக கண்டறியப்பட்டு, வார இறுதி நாட்களில் பாடங்கள் சொல்லி தரப்பட்டன.
தற்போது சிலபஸ் முடிந்த நிலையில், வரும் 15ம் தேதி தேர்வு நடத்த, வயது வந்தோர் கல்வி இயக்ககம் சார்பில் உத்தரவிடப்பட்டுள்ளது. இத்தேர்வுக்கு, மையங்களை தயார் செய்வது, வினாத்தாள் பாதுகாப்பு, மதிப்பீட்டு பணிகள் குறித்து, ஆசிரியர் பயிற்றுநர்களுக்கு தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
‘கோவையில் இத்தேர்வை 2,962 ஆண்கள் மற்றும் 11,025 பெண்கள் எழுதுகின்றனர். வரும் 20ம் தேதிக்கும் மதிப்பீடு பணிகள் முடித்து, அடிப்படை கல்வி அறிவு பெற்றதற்கான சான்றிதழ் வழங்கப்படும். இவ்வகுப்பு முடித்தவர்களால், செய்தித்தாள் வாசிப்பது, எழுதுவது, எளிய விண்ணப்பங்கள் பூர்த்தி செய்வதில், யாருடைய உதவியும் தேவைப்படாது’ என்றனர் திட்ட ஒருங்கிணைப்பாளர்கள்.