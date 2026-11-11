/உள்ளூர் செய்திகள்/கோயம்புத்தூர்/நான்கு பேரூராட்சிகளுக்கு செயல் அலுவலர் மாற்றம்
ADDED : நவ 10, 2026 09:57 PM
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அன்னூர்: மோப்பிரிபாளையம் பேரூராட்சி, செயல் அலுவலர் கோவிந்தராஜ், ஓடையகுளத்துக்கும், சூளேஸ்வரன்பட்டி செயல் அலுவலர் பூபதி, சமத்தூருக்கும், தொண்டாமுத்தூர் பேரூராட்சி செயல் அலுவலர் பெலிக்ஸ், பெரிய நெகமத்துக்கும், ஓடையகுளம் பேரூராட்சி செயல் அலுவலர் தாஜ் நிஷா, எட்டிமடைக்கும் பணியிட மாற்றம் செய்யப்பட்டுள்ளனர்.
வட கிழக்கு பருவ மழை காலத்தை கவனத்தில் கொண்டு, நாளைக்குள் புதிய பணியிடத்தில் பணி ஏற்று மண்டல உதவி இயக்குனரிடம் உறுதிப்படுத்த வேண்டும். கலந்தாய்வு வாயிலாக பணி மாறுதல் அறிவித்துள்ளதால் எந்த கோரிக்கையும் ஏற்கப்பட மாட்டாது என்று பேரூராட்சிகளின் இயக்குனர் கார்த்திகேயன் கூறியுள்ளார்.