UPDATED : அக் 22, 2026 06:41 PM
ADDED : அக் 22, 2026 06:36 PM
பொள்ளாச்சி: பொள்ளாச்சியில், பழமையான சப்–கலெக்டர் அலுவலகம் புதுப்பிக்கும் பணிகள் நடைபெறுவதால், பழைய தாலுகா அலுவலகத்துக்கு தற்காலிகமாக, சப் – கலெக்டர் அலுவலகம் இடமாற்றம் செய்யப்பட்டது.
பொள்ளாச்சியில், ஆங்கிலயேர் காலத்தில், 1857ல் சப் – கலெக்டர் தலைமையில் இயங்கும் வருவாய் கோட்டமாக இருந்தது. தற்போது, நான்கு தாலுகாக்களை உள்ளடக்கிய பொள்ளாச்சி வருவாய் கோட்டம் மொத்தம், 1344.31 சதுர கி.மீ., பரப்பளவு மற்றும் கடந்த, 2011ம் ஆண்டு மக்கள் தொகை கணக்கெடுப்பின் படி, 6,37,091 மக்கள் தொகையினை கொண்ட பெரிய வருவாய் கோட்டமாக உள்ளது.
சப்–கலெக்டர் அலுவலக கட்டடம், 169 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு கட்டப்பட்டது. இன்னும் பழமை மாறாமல் உள்ளது. பாரம்பரிய கட்டடங்களில் கடந்த தி.மு.க., ஆட்சியில் சப் – கலெக்டர் அலுவலகம் தேர்வு செய்யப்பட்டு புதுப்பிக்க நிதி ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டது. இதற்காக, 3.26 கோடி ரூபாய் மதிப்பீட்டில் புதுப்பிக்கும் பணிகள் நடைபெற்று வருகின்றன.
மக்கள் அதிகளவு வந்து செல்லும் இடமான சப் – கலெக்டர் அலுவலகம், பழைய தாலுகா அலுவலகத்துக்கு தற்காலிகமாக மாற்றம் செய்யப்பட்டது. பணிகள் முடிவடையும் வரை அலுவலகம் இங்கு செயல்பட உள்ளது. தாலுகா அலுவலகத்தில் குறைதீர் கூட்டம் மற்றும் அலுவலக தினப்பணிகள் நடக்கும் என அதிகாரிகள் தெரிவித்தனர்.