பர்லியார் வழியாக போக்குவரத்து விரைவில் துவக்க கலெக்டர் உறுதி
பர்லியார் வழியாக போக்குவரத்து விரைவில் துவக்க கலெக்டர் உறுதி
UPDATED : நவ 20, 2026 12:00 AM
ADDED : நவ 19, 2026 10:26 PM
மேட்டுப்பாளையம்: ‘‘மேட்டுப்பாளையம் -– பர்லியார் வழியாக, இன்னும் நான்கு நாட்களுக்குள் பணிகள் முடித்து, போக்குவரத்து துவங்குவதற்கான நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டு வருகிறது,’’ என, கோவை மாவட்ட கலெக்டர் பவன்குமார் தெரிவித்தார்.
கடந்த மாதம் 23ம் தேதி இரவு பெய்த கனமழையால், மேட்டுப்பாளையம் – குன்னுார் சாலையில், நிலச்சரிவு மற்றும் மண் சரிவு ஏற்பட்டது. பர்லியார் அருகே இரு இடங்களில் பெரியளவில் நிலச்சரிவு ஏற்பட்டது. அரசு பஸ் மீது மண் சரிந்ததில், டிரைவர் பலியானார்; நடத்துனர் உயிர் தப்பினார். சாலை சீரமைக்கும் பணிகள் நடந்து வருவதால், மேட்டுப்பாளையம் -– பர்லியார் வழியாக, குன்னுார், ஊட்டிக்கு போக்குவரத்து தடை செய்யப்பட்டு, கோத்தகிரி வழியாக வாகனங்கள் இயக்கப்படுகின்றன. மண் சரிந்த பகுதியில், 10 மீ., அகலத்திற்கு, சாலை விரிவாக்கம் பணியில், தேசிய நெடுஞ்சாலைத் துறையினர் ஈடுபட்டுள்ளனர். பாறைகள், மண் அகற்றும் பணி முழுவீச்சில் நடந்து வருகிறது.
கோவை மாவட்ட கலெக்டர் பவன்குமார், அதிகாரிகள் குழுவுடன், நேற்று காலை, 8:00 மணியளவில், பர்லியார் பகுதியில் நடந்து வரும் சீரமைப்பு பணிகளை ஆய்வு செய்து, நிருபர்களிடம் கூறியதாவது:
பர்லியார் அருகே சாலையை சீரமைக்க, தேசிய நெடுஞ்சாலை, கனிமவளம், வனம், வருவாய், காவல் ஆகிய துறை அதிகாரிகளை கொண்டு குழு அமைக்கப்பட்டது. குழுவினர், சாலை விரிவாக்க பணிகளை ஆய்வு செய்து வருகின்றனர். இதுவரை, 85 சதவீதம் பணிகள் முடிந்து விட்டன. மூன்று அல்லது நான்கு நாட்களுக்குள் பணிகள் முடிந்ததும், குழுவினர் சாலையை ஆய்வு செய்து, வாகனப் போக்குவரத்துக்கு ஏதுவாக இருப்பதாக கூறினால், பர்லியார் வழியாக போக்குவரத்து இயக்க நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்.
இவ்வாறு, கலெக்டர் பவன்குமார் கூறினார்.