உணவு கழக வளாகத்தில் மரங்கள் வெட்டி சாய்ப்பு

UPDATED : அக் 08, 2026 07:22 PM
ADDED : அக் 08, 2026 06:16 PM
டாடாபாத்: வருவாய்த்துறையிடம் அனுமதி பெறாமல் மரங்கள் வெட்டி சாய்ப்பது அதிகரித்து வருகிறது. கிளைகளை வெட்ட அனுமதி வாங்கி விட்டு, வேரோடு மரத்தை வெட்டுகின்றனர்.
குறிச்சி ஹவுசிங் யூனிட் பேஸ்–2ல் 35 வயதான புங்கை மரம் வெட்டிச் சாய்க்கப்பட்டது. மரம் வெட்டியவரிடம் ரூ.50 ஆயிரம் அபராதம், ரூ.10 ஆயிரம் கொடி நாள் வசூலிக்கப்பட்டது; போலீசில் வழக்கு பதியப்பட்டது.
நேற்று வடகோவை ரயில்வே ஸ்டேஷன் அருகே இந்திய உணவு கழக அலுவலக வளாகத்தில் 5 அரச மரங்கள், 2 வேப்ப மரங்கள், 1 புங்கை மரம் என 8 மரங்களை அரவை இயந்திரங்கள் பயன்படுத்தி,வெட்டினர். புகாரின் பேரில் நடவடிக்கைக்கு கலெக்டர் பவன்குமார் உத்தரவிட்டார்.
வடக்கு தாசில்தார் ஜெயக்குமார், ‘கிரீன் கேர்’ அமைப்பு நிறுவனர் சையத் உள்ளிட்டோர் அங்கு ஆய்வு செய்தனர். வெட்டிய மர துண்டுகளை வேனில் ஏற்றிக் கொண்டிருந்தனர்.
அதிர்ச்சி அடைந்த அதிகாரிகள், மாவட்ட பசுமை கமிட்டி அனுமதியின்றி, மரங்களை வெட்டக் கூடாது என தடுத்து நிறுத்தி. மரம் வெட்ட வருவாய்துறையில் அனுமதி பெற வேண்டும் தவறினால் அபராதம் விதிக்கப்படும் என்றனர்.