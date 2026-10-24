ஜி.வி.ரெசிடென்சி ஜங்ஷனில் சாலைத்தீவு திடல் போக்குவரத்தை சீரமைக்க சோதனை முயற்சி
ஜி.வி.ரெசிடென்சி ஜங்ஷனில் சாலைத்தீவு திடல் போக்குவரத்தை சீரமைக்க சோதனை முயற்சி
UPDATED : அக் 23, 2026 12:00 AM
ADDED : அக் 22, 2026 10:14 PM
UPDATED : அக் 23, 2026 12:00 AM ADDED : அக் 22, 2026 10:14 PM
கோவை: அவிநாசி ரோட்டில் இருந்து ஜி.வி.ரெசிடென்சி ரோடு வழியாக திருச்சி ரோடு செல்லலாம். பெர்க்ஸ் ரோடு, சவுரிபாளையம் ரோடு, பன்மால் ரோடு சந்திக்கும் இடத்தில் போக்குவரத்து நெருக்கடி ஏற்படுகிறது. பள்ளிகளுக்கு குழந்தைகளை அழைத்துச் செல்ல காலை, மாலை நேரங்களில் ஆயிரக்கணக்கான பெற்றோர் இவ்வழியை பயன்படுத்துகின்றனர்.
சங்கனுார் பள்ளத்தின் குறுக்கே பாலம் இருக்கிறது. அவ்விடத்தை நான்கு திசையில் இருந்து வரும் வாகன ஓட்டிகள் தங்கள் இஷ்டத்தக்கு கடப்பதால், அடிக்கடி போக்குவரத்து ஸ்தம்பிக்கிறது. ரவுண்டானா, சாலைத்தீவு திடல்கள் அமைக்க வேண்டுமென்கிற கோரிக்கை எழுந்தது. போலீசாரும், சாலை பாதுகாப்பு குழுவினரும் ஆய்வு செய்தனர். சாலை சந்திப்புகளை மேம்படுத்த மாநகராட்சி நிதி ஒதுக்கி, தீவுத்திடல் உருவாக்க முயற்சித்தது.
வாகன போக்குவரத்தை கணிக்காமல், மாநகராட்சி அதிகாரிகள் தன்னிச்சையாக சாலைத்தீவு உருவாக்கினர். அதை தடுத்து நிறுத்திய சாலை பாதுகாப்பு குழுவினர், சோதனை முறையில் பிளாஸ்டிக் உருளைகள் வைத்து, போக்குவரத்தை கண்காணித்து வருகின்றனர்.
சவுரிபாளையம் ரோட்டின் இருபுறமும் ஆக்கிரமிப்புகள் இருக்கின்றன. தள்ளுவண்டிகளில் பிரியாணி கடைகள், இளநீர் கடைகள் நடத்தப்படுகின்றன. பாலம் அருகே ஆவின் பாலகம் செயல்படுகிறது. வேன்கள் நிறுத்தப்பட்டு உள்ளன. இவற்றை வேறிடத்துக்கு மாற்ற வேண்டும்.
மையப்பகுதியில் பெரிய அளவில் ரவுண்டானா அமைக்க வடிவமைக்கப்பட்டது; ஆக்கிரமிப்பை அகற்றுவதற்கு பதிலாக ரவுண்டானாவை யாரோ சுருக்கி இருக்கின்றனர். ஆக்கிரமிப்பை அகற்றினால், சவுரிபாளையம் ரோட்டில் வரும் வாகனங்கள் எளிதாக இடது புறம் திரும்பி, அவிநாசி ரோட்டுக்கு செல்லலாம். பெர்க்ஸ் ரோட்டில் வருவோர் தங்கு தடையின்றி நேராக சவுரிபாளையம் நோக்கிச் செல்லலாம். ரவுண்டானா அளவை சுருக்கினால், வாகனங்கள் கடந்து செல்லும்போது சிரமம் ஏற்படும் என்பதோடு, எதற்காக இத்தகைய கட்டமைப்பு உருவாக்குகிறோமோ, அதன் நோக்கம் நிறைவேறாது.