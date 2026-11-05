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பாலமலையில் தீபாவளி விருந்து பழங்குடி மக்கள் கொண்டாட்டம்
பாலமலையில் தீபாவளி விருந்து பழங்குடி மக்கள் கொண்டாட்டம்
UPDATED : நவ 04, 2026 10:29 AM
ADDED : நவ 04, 2026 10:25 AM
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பெ.நா.பாளையம்: உலக அரிமா சேவை தினத்தை ஒட்டி துடியலூர் அரிமா சங்கத்தினர் பெ.நா.பாளையம் அருகே உள்ள பாலமலை பழங்குடியின மக்களுடன் தீபாவளி கொண்டாடினர்.
பெருக்கைப்பதி மலை கிராமத்தை சேர்ந்த மலைவாழ் மக்கள் அனைவருக்கும் வேஷ்டி, துண்டு, சட்டை, சேலை, சுடிதார் புத்தாடைகளையும், இனிப்பு, அசைவ, சைவ விருந்து வழங்கினர். மாவட்ட மலைவாழ் மக்கள் நல்வாழ்வு தலைவர் செல்வநம்பி, மாவட்ட கவர்னர் பாரதி, முன்னாள் சர்வதேச இயக்குனர் ராமசாமி உள்ளிட்டோர் பங்கேற்றனர்.