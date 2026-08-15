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சுதந்திர போராட்ட தியாகிகளுக்கு கவுரவம்

சுதந்திர போராட்ட தியாகிகளுக்கு கவுரவம்

UPDATED : ஆக 14, 2026 06:58 PM

ADDED : ஆக 14, 2026 06:31 PM

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UPDATED : ஆக 14, 2026 06:58 PM ADDED : ஆக 14, 2026 06:31 PM

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80வது சுதந்திர தின விழாவையொட்டி, சுதந்திரப் போராட்ட வீரர்கள் மற்றும் மொழிப்போராட்ட தியாகிகள் இன்று கவுரவிக்கப்படுகின்றனர்.

கோவை மாவட்டத்தை சேர்ந்த கிருஷ்ணன், கன்னையா, ராமநாதன், உருமா நாவிதன், ஈஸ்வரன், பி.ராமசாமி, காங்கேயப்பன், ரங்கசாமி, ஸ்ரீதரன், குமார், நஞ்சப்பன் மற்றும் ராமசாமி ஆகிய தியாகிகள், இந்திய சுதந்திரப் போராட்டத்தில் அரும்பணியாற்றியுள்ளனர்.

தமிழ் மொழிக்காக நடந்த மொழிப்போராட்டத்தில் பங்கேற்ற கமரூதீன் மற்றும் செல்வராஜ் ஆகிய தியாகிகளும் இப்பட்டியலில் இடம்பெற்றுள்ளனர்.

சுதந்திரப் போராட்டத்திலும், மொழிப்போராட்டத்திலும் பங்களிப்பை வழங்கிய இவர்களின் தியாகத்தை போற்றும் வகையில், வ.உ.சி. மைதானத்தில் இன்று நடக்கும் சுதந்திர தின விழாவில், அரசு சார்பில் கவுரவிக்கப்படுகின்றனர்.

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