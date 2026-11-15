டிரைவர் துாக்கத்தால் லாரி கவிழ்ந்தது: எத்தனாலை மீட்ட தீயணைப்பு துறை
டிரைவர் துாக்கத்தால் லாரி கவிழ்ந்தது: எத்தனாலை மீட்ட தீயணைப்பு துறை
UPDATED : நவ 14, 2026 06:24 PM
ADDED : நவ 14, 2026 06:09 PM
செட்டிபாளையம்: நீலம்பூர் - மதுக்கரை பை- பாஸ் ரோட்டில் இன்று (நவ.,14) காலை 10 மணிக்கு டேங்கர் லாரி ஒன்று பொள்ளாச்சி சாலை சந்திப்பு நோக்கி சென்றது. செட்டிபாளையம், ஜெ.ஜெ.நகர் பாலம் அருகே சென்றபோது. சாலையோர பள்ளத்தில் கவிழ்ந்தது. டேங்கரிலிருந்த திரவம் கசிந்தது. லாரி டிரைவர் காயம் அடைந்தார்.
அப்பகுதியிலிருந்தோர் அவரை மீட்டு, மருத்துவமனையில் சேர்த்தனர். கர்நாடகா மாநிலம், பாகல்கோட்டை சேர்ந்த டிரைவர் டாங்கிரி, 46, தாவனகரேயிலிருந்து கொச்சிக்கு, 40,000 லிட்டர் எத்தனால் கொண்டு செல்வதும், டிரைவரின் தூக்க கலக்கத்தில் கட்டுப்பாட்டை இழந்த லாரி, பள்ளத்தில் கவிழ்ந்ததும் விசாரணையில் தெரிந்தது.
தெற்கு, சூலூர் தீயணைப்பு படையினர், நுரையுடன் கூடிய தீயணைப்பு திரவத்தை அடித்து, அசம்பாவிதம் நடக்காமல் தவிர்த்தனர். மூன்று கிரேன் வரவழைத்து லாரியை மீட்கும் முயற்சி மேற்கொண்டனர். இரு முறை இரும்பு சங்கிலி உடைந்ததால், மீட்பு பணியில் தாமதம் ஏற்பட்டது. நான்கு மணி நேரத்துக்கு பின் லாரி மீட்கப்பட்டது.