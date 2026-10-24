டிரைவர்கள் மீது குறி த.வெ.க., புகார் மனு

UPDATED : அக் 17, 2026 08:20 PM
ADDED : அக் 17, 2026 08:16 PM
கோவை: த.வெ.க.,வை சேர்ந்த டிரைவர், கண்டக்டர்களுக்கு திட்டமிட்டு ஓய்வு மறுக்கப்படுவதாக அதிருப்தி எழுந்துள்ளது.
த.வெ.க.,வை சேர்ந்த டிரைவர், கண்டக்டர்கள், போக்குவரத்துத்துறை அமைச்சர் பார்த்திபனுக்கு அனுப்பியுள்ள புகார் மனுவில், ‘சாய்பாபாகாலனி போக்குவரத்துக்கழக பணிமனையில் தி.மு.க.,வை சேர்ந்த அதிகாரிகள் த.வெ.க.,வை சேர்ந்த டிரைவர், கண்டக்டர்களுக்கு உரிய ஓய்வு மற்றும் விடுமுறையை திட்டமிட்டு மறுக்கின்றனர். இப்பணிமனையில் நிலவும் பணிச்சூழல் குறித்து உரிய விசாரணை நடத்த வேண்டும்.
விதிமுறைகளின்படி உரிய ஓய்வு, விடுமுறை வழங்கப்படுகிறதா என்பதை உறுதி செய்ய வேண்டும். விதிமீறும் அதிகாரிகள் மீது ஒழுங்கு நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும். புகார் அளிக்கும் பணியாளர்களை பழிவாங்கும் நோக்கில் பணியிடை நீக்கம் போன்ற நடவடிக்கைகள் எடுக்காமல் பாதுகாக்க வேண்டும்’ என தெரிவித்துள்ளனர்.