‘பாரம்பரிய வழிபாட்டு முறையை த.வெ.க., அரசு தடுக்கக் கூடாது’
‘பாரம்பரிய வழிபாட்டு முறையை த.வெ.க., அரசு தடுக்கக் கூடாது’
UPDATED : நவ 22, 2026 12:00 AM
ADDED : நவ 21, 2026 11:54 PM
கோவை: திருப்பரங்குன்றத்தில் தீபம் ஏற்ற உத்தரவிட்ட உச்ச நீதிமன்ற தீர்ப்புக்கு எதிராக சீராய்வு மனு தாக்கல் செய்ய, ஆலோசனை நடத்தி வருவதாக அமைச்சர் நிர்மல்குமார் கூறினார். இதற்கு இந்து இயக்கங்கள் கண்டனம் தெரிவித்துள்ளன.
பாஜக மாநில துணைத்தலைவர் பேராசிரியர் கனக சபாபதி:
முருகனின் ஆறுபடை வீடுகளில் திருப்பரங்குன்றம் முதல் வீடு. இதற்கு தொன்மையான வரலாறு உள்ளது.
மலை முழுக்க முழுக்க முருகனுக்கு சொந்தமானது. தீப துாண் என்பதற்கு ஆவணங்கள் உள்ளன.
அதில் தீபம் ஏற்றுவது இந்துக்களின் உரிமை. அமைதியாக நடந்துவந்த நிகழ்வை, தி.மு.க., ஆட்சியில் அரசியலாக்கினார்கள். நீதிமன்ற தீர்ப்பையும் மீறினார்கள். பிறகு அதிகாரிகள் நீதிமன்றத்தில் மன்னிப்பு கேட்டனர். அப்படியும் தீர்ப்பை அமல்படுத்தவில்லை.
தி.மு.க. வாக்கு வங்கி அரசியலில் ஈடுபட்டது. நான் அனைவருக்கும் பொதுவானவன் என்று விஜய் கூறினார். இந்துக்கள் பண்டிகைக்கு வாழ்த்துகள் தெரிவித்தார். மாற்றம் இருக்கும் என நினைத்தோம்.
த.வெ.க.,வும் அதே நிலைப்பாட்டை எடுப்பது துரதிர்ஷ்டவசமானது. அரசு சீராய்வு மனுக்கு சென்றால், அது தமிழர்களுக்கு எதிரான செயலாக இருக்கும். மதச்சார்பற்ற அரசு என சொல்ல முடியாது. தமிழர்களின் பாரம்பரிய வழிபாட்டு முறையை அரசு தடுக்க கூடாது.
இந்து முன்னணி மாநில நிர்வாக குழு உறுப்பினர் சதீஷ்:
திருப்பரங்குன்றத்தில் தீபம் ஏற்றுவதற்காக இந்து முன்னணி 36 ஆண்டுகளாக பல்வேறு போராட்டங்கள், ஆர்ப்பாட்டங்களை நடத்தியுள்ளது. உயர் நீதிமன்றம் தீபம் ஏற்றலாம் என தீர்ப்பு கொடுத்தும் கூட, தி.மு.க. அந்தத் தீர்ப்பை மதிக்காமல் தீபம் ஏற்றவில்லை. புதிதாக பொறுப்பு ஏற்றுள்ள த.வெ.க., அரசு உச்ச நீதிமன்றத்தில் தீபம் ஏற்றுவதை தடுக்க முயற்சி செய்தது. தீபம் ஏற்றலாம் என்ற உச்ச நீதிமன்றத்தின் தீர்ப்பை உடனடியாக அமல்படுத்த வேண்டும். தீபம் ஏற்றுவதற்கு எதிராக, தமிழகத்தில் குழப்பத்தை ஏற்படுத்த நினைப்போரை கடுமையாக கண்டிக்கிறோம்.