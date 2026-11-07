/உள்ளூர் செய்திகள்/கோயம்புத்தூர்/த.வெ.க., சார்பில் மீனவர்களுக்கு உதவி
UPDATED : நவ 04, 2026 10:29 AM
ADDED : நவ 04, 2026 10:24 AM
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மேட்டுப்பாளையம்: சிறுமுகையில், த.வெ.க., சார்பில், மீனவர்கள், பொதுமக்களுக்கு, நலத்திட்ட உதவிகள் வழங்கும் விழா நடந்தது. சிறுமுகை நகர செயலாளர் மனோ விக்னேஷ் தலைமை வகித்தார்.
மேட்டுப்பாளையம் எம்.எல்.ஏ., சுனில் ஆனந்த், மீனவர்களுக்கு மீன்பிடி பிளாஸ்டிக் படகுகள், வலைகள், எட்டாவது வார்டில் சோலார் மின் விளக்குகளை வழங்கினார். அரசு ஆரம்பப் பள்ளிக்கு 5 லிட்டர் குக்கர், சிறுமுகை பேரூராட்சி தூய்மை பணியாளர்களுக்கு தீபாவளி பண்டிகை முன்னிட்டு புத்தாடை மற்றும் இனிப்புகளை, எம்.எல்.ஏ., வழங்கினார்.