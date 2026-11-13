ஓட்டுச்சாவடி முகவர்கள் நியமிக்காத த.வெ.க.

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ADDED : நவ 12, 2026 11:42 PM
கோவை: தேர்தல் பணியில் பூத் ஏஜன்ட்டுகளின் வேலை மிக முக்கியமானது. ஒவ்வொரு ஓட்டுச்சாவடியிலும் வேட்பாளர் சார்பில் தலா ஒருவர் வீதம் பூத் ஏஜன்ட்டுகளாகபணிபுரிவர். ஓட்டு எண்ணிக்கையின் போதும் டேபிள்களுக்கு முன் நின்று கண்காணிப்பர். உதவி தேர்தல் நடத்தும் அலுவலர் முன் தலைமை ஏஜன்ட் அமர்ந்து, ஓட்டுச்சாவடி வாரியாக பெற்ற ஓட்டுகளை குறிப்பெடுப்பர்.
தொகுதிக்கு ஒருவர் வீதம் ஒவ்வொரு கட்சியினரும் ஓட்டுச்சாவடி முகவர் நியமிக்க வேண்டும். இதேபோல், தொகுதிகளில் உள்ள பகுதிகளுக்கு ஒருவர் வீதம் நியமிக்க வேண்டும். அவர்களின் விபரங்களை தேர்தல் பிரிவில் ஒப்படைக்க வேண்டும். இணைய தளத்தில் அதிகாரப்பூர்வமாக வெளியிடப்படும். கலெக்டர் அலுவலகத்தில் நடைபெறும் ஆலோசனை கூட்டங்களுக்கு பங்கேற்க கட்சி ரீதியாக நிர்வாகிகள் அனுப்ப வேண்டும். இதேபோல், அந்தந்த தொகுதி வாரியாக உதவி தேர்தல் நடத்தும் அலுவலர் நடத்தும் கூட்டங்களுக்கு அந்தந்த தொகுதிக்கு உட்பட்ட நிர்வாகிகளை அனுப்ப வேண்டும்.
கோவை மாவட்டத்துக்கான வரைவு வாக்காளர் பட்டியல் நேற்று வெளியிட்ட போது, எந்தெந்த அரசியல் கட்சிகள் ஓட்டுச்சாவடி முகவர்களை நியமித்திருக்கின்றன என்கிற தகவலும் வெளியிடப்பட்டன. இதில், த.வெ.க. மற்றும் ஆம் ஆத்மி கட்சிகள், 10 தொகுதிகளுக்கும் தலைமை முகவர்கள் நியமிக்காதது தெரியவந்தது. மாவட்டத்தில் 3,544 பகுதிகள் உள்ளன.
ஒவ்வொரு தொகுதிக்கும் பகுதிகள் வாரியாக நியமிக்க வேண்டிய ஓட்டுச்சாவடி முகவர்களையும் த.வெ.க. நியமிக்கவில்லை. தி.மு.க.– அ.தி.மு.க./பா.ஜ.வை தவிர, இ.கம்யூ./மா.கம்யூ./விடுதலை சிறுத்தைகள், நாம் தமிழர் உள்ளிட்ட மற்ற கட்சிகள் சொற்ப எண்ணிக்கையிலேயே நியமித்திருக்கின்றன. ஆளுங்கட்சியான த.வெ.க. ஓட்டுச்சாவடி முகவர்களாக ஒருவரை கூட இன்னும் நியமிக்காமல் இருப்பது அதிகாரிகளையும், மற்ற கட்சியினரையும் ஆச்சரியப்பட வைத்துள்ளது.