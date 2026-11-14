/உள்ளூர் செய்திகள்/கோயம்புத்தூர்/கோவில் குளத்தில் மூழ்கி குழந்தைகள் இருவர் பலி
UPDATED : நவ 14, 2026 12:00 AM
ADDED : நவ 13, 2026 11:22 PM
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பாலக்காடு: கேரள மாநிலம், திருச்சூர் மாவட்டம், வடக்கேக்காடு பகுதியில் உள்ள மணிகண்டேஸ்வரம் உமாமகேஸ்வரர் கோவிலுக்கு அருகிலுள்ள குடியிருப்பில் வசிக்கும், பிரதீப் – சஜிதா தம்பதியரின் மகன்கள் சாய்தீப், 9, சாய் கிருஷ்ணா, 7. இருவரும் திருவளயன்னுார் அரசு பள்ளியில் முறையே, 4 வகுப்பு, 2 வகுப்பு படித்தனர்.
நேற்று முன்தினம் மாலை, 5:00 மணிக்கு, விளையாடிக் கொண்டிருந்த இருவரும் குளத்தில் கால் தவறி விழுந்து நீரில் மூழ்கினர்.
இதை கண்ட அப்பகுதி மக்கள், உடனடியாக மீட்புப் பணியில் ஈடுபட்டு இருவரையும் கரைக்குக் கொண்டு வந்தனர். தீவிர சிகிச்சைக்காக அருகிலுள்ள தனியார் மருத்துவமனைக்கு கொண்டு சென்றனர். பரிசோதித்த டாக்டர்கள், குழந்தைகள் இருவரும் உயிரிழந்து விட்டதாக தெரி வித்தனர்.