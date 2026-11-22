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ADDED : நவ 21, 2026 10:58 PM
கோவை: தாராபுரம் போலீசார், 2021 மார்ச் 2ல் தாராபுரம் – ஒட்டன் சத்திரம் ரோடு, ஏரகாம்பட்டி அருகே வாகன சோதனையில் ஈடுபட்டனர்.
பைக்கில் வந்த இருவரை மடக்கி பிடித்து விசாரித்தனர். முன்னுக்கு பின் முரணாக பதில் அளித்ததால், பைக்கில் சோதனையிட்ட போது, கஞ்சா கடத்தி வந்தது தெரிந்தது. இது தொடர்பாக தேனி மாவட்டம், பெரிய குளம் அருகேயுள்ள பெரியக்கா நகர் முத்துராசு,42, வத்தலகுண்டு, காந்தி நகரை சேர்ந்த காஜாமைதீன்,45, ஆகியோரை கைது செய்தனர். அவர்களிடமிருந்து ஒரு கிலோ 100 கிராம் கஞ்சா பறிமுதல் செய்யப்பட்டது.
இவர்கள் மீது கோவை இ.சி., கோர்ட்டில் வழக்கு தாக்கல் செய்யப்பட்டு விசாரணை நடந்து வந்தது. விசாரித்த நீதிபதி ராஜலிங்கம், குற்றம் சாட்டப்பட்ட இருவருக்கும், தலா 3 ஆண்டுசிறை, தலா 30,000 ரூபாய் அபராதம் விதித்து நேற்று தீர்ப்பளித்தார்.