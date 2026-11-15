மோசடிக்கு வங்கிக்கணக்கு துவக்கம் பெண் உட்பட இருவருக்கு சிறை
மோசடிக்கு வங்கிக்கணக்கு துவக்கம் பெண் உட்பட இருவருக்கு சிறை
UPDATED : நவ 15, 2026 12:00 AM
ADDED : நவ 14, 2026 08:43 PM
கோவை: பண மோசடிகளுக்கு, வங்கிக்கணக்குகளை துவக்க உதவிய ஏஜென்ட்கள் இருவரை, சைபர் கிரைம் போலீசார் சிறையில் அடைத்தனர்.
கோவை கவுண்டம்பாளையத்தை சேர்ந்த மஞ்சுளா, 52, தனது பெயரில் துவங்கப்பட்ட வங்கிக்கணக்கில் டெபாசிட் செய்யப்பட்ட தொகை முடக்கப்பட்டதாக மாநகர சைபர் கிரைம் போலீசாரிடம் புகார் அளித்தார். மோசடிக்கு அவரது வங்கிக்கணக்கு பயன்படுத்தப்பட்டதால் முடக்கப்பட்டது தெரிந்ததாக, அவர் புகாரில் தெரிவித்திருந்தார்.
வழக்கு பதிந்து போலீசார் நடத்திய விசாரணையில், சிவகங்கை மாவட்டம் கீழகோட்டையை சேர்ந்த ஆனந்த், 31, ராமநாதபுரம் பரமகுடியை சேர்ந்த மலர் செல்வி, 42 ஆகியோர், மஞ்சுளா பெயரில் வங்கிக்கணக்கு துவங்கி, மோசடி நபர்களிடம் கொடுத்தது தெரிந்தது. இருவரையும் சைபர் கிரைம் போலீசார் சிறையில் அடைத்தனர்.
போலீசார் கூறியதாவது:
டிஜிட்டல் அரஸ்ட், வங்கி மோசடிகள், ஆன்லைன் சூதாட்டம், பங்குச்சந்தையில் முதலீடு செய்தால் லாபம் என, பல்வேறு சைபர் மோசடிகள் தொடர்ந்து நடந்து வருகின்றன. மோசடியில் ஈடுபடுபவர்கள், பாதிக்கப்படுபவர்களின் பணத்தை பெற வங்கிக்கணக்குகள் அவசியமாகிறது.
தங்களது வங்கிக்கணக்குகளை பயன்படுத்தினால், போலீசாரிடம் எளிதில் சிக்கிக் கொள்வர். இதனால், மோசடி பேர்வழிகள் பலரது பெயரில் வங்கிக்கணக்குகளை துவங்க வைத்து அதை மோசடிக்கு பயன்படுத்துகின்றனர்.
இத்தகைய மோசடி வங்கிக்கணக்குகளை துவக்கித்தர பல்வேறு பகுதிகளிலும் ஏஜென்ட்களை நியமிக்கின்றனர். இவர்கள் கிராமப்புறங்களில் உள்ளவர்களிடம் பல்வேறு சலுகைகளை கொடுத்து அவர்களது பெயரில் வங்கிக்கணக்குகளை துவக்குகின்றனர். இவ்வங்கிக்கணக்குகள் வாயிலாக மோசடிகள் நடக்கின்றன.
வங்கிக்கணக்கு துவங்கப்பட்ட உடன் அதன் அனைத்து விபரங்களும், மோசடி நபர்களுக்கு ஏஜென்ட்கள் வாயிலாக பகிரப்படும். அதற்காக ஏஜென்ட்களுக்கு கமிஷன் வழங்கப்படும். ஆனந்த், மலர் செல்வி ரூ.8,000 முதல், ரூ.10 ஆயிரம் வரை கமிஷன் பெற்றுள்ளனர்.
இவ்வாறு, அவர்கள் கூறினர்.
சிறையில் அடைக்கப்பட்ட இருவரிடம் இருந்தும், 70 வங்கிக்கணக்குகள் விபரம், 25 டெபிட் கார்டுகள், 8 சிம் கார்டுகள், நான்கு மொபைல்போன்கள் பறிமுதல் செய்யப்பட்டன.