/உள்ளூர் செய்திகள்/கோயம்புத்தூர்/மலைப்பாதையில் விபத்து கோவை மாணவர்கள் இருவர் காயம்
UPDATED : அக் 21, 2026 12:00 AM
ADDED : அக் 20, 2026 11:36 PM
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குன்னுார்: லாரி மீது ஸ்கூட்டி உரசிய விபத்தில், கோவை கல்லுாரி மாணவர்கள் பள்ளத்தில் விழுந்து படுகாயம் அடைந்தனர்.
கோவை தனியார் இன்ஜி., கல்லுாரி மாணவர் விஷால், 21, தனது நண்பர் ஸ்டீபன், 21 உடன், நீலகிரி மாவட்டம், எமரால்டு வந்துள்ளார். நேற்று இருவரும் ஸ்கூட்டியில் கல்லுாரிக்கு திரும்பி உள்ளனர். வாகனத்தை விஷால் ஓட்டி உள் ளார். குன்னுார் மரப்பாலம் பகுதியில் சென்றபோது, அங்கே வந்த லாரியின் பக்க வாட்டில் வாகனம் உரசியது. அதில், நிலை தடுமாறிய இருவரும்கட்டுப்பாட்டை இழந்து அருகில் இருந்த, 20 அடி பள்ளத்தில் விழுந்தனர். குன்னுார் காவல்துறை யினர், தீயணைப்பு துறையினர் இருவரையும் மீட்டனர். இருவரும் குன்னுார் அரசு மருத்துவமனையில் சேர்க்கப்பட்டுள்ளனர். போலீ சார் விசாரிக்கின்றனர்.