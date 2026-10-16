சிங்கப்பூரில் இருந்து தங்க நகை கடத்தல் இரண்டு பெண்களிடம் விசாரணை
சிங்கப்பூரில் இருந்து தங்க நகை கடத்தல் இரண்டு பெண்களிடம் விசாரணை
UPDATED : அக் 16, 2026 12:29 AM
ADDED : அக் 16, 2026 12:26 AM
கோவை: சிங்கப்பூரில் இருந்து கோவை வந்த விமானத்தில் 55 லட்சம் ரூபாய் மதிப்பிலான தங்க நகைகளை கடத்தி வந்த இரண்டு பெண்களை சுங்கத்துறை அதிகாரிகள் பிடித்து விசாரிக்கின்றனர்.
கோவை விமான நிலையத்துக்கு வெளிநாடுகளில் இருந்து தங்கம், போதைப்பொருட்கள் உள்ளிட்டவை கடத்தி வரப்படுவதை தடுக்க சுங்கத்துறை அதிகாரிகள் தீவிர கண்காணிப்பில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர்.
இந்நிலையில், சிங்கப்பூரில் இருந்து வந்த விமானத்தில் தங்க நகைகள் கடத்தி வரப்படுவதாக அதிகாரிகளுக்கு ரகசிய தகவல் கிடைத்தது. இதையடுத்து, விமானத்தில் வந்த பயணிகளை கண்காணித்தபோது, 2 பெண்களின் நடவடிக்கையில் சந்தேகம் ஏற்பட்டது.
அவர்களை தனியாக அழைத்து சென்று விசாரித்தபோது, முன்னுக்குப் பின் முரணாக பதிலளித்தனர். இதனால், அவர்களது பைகளை சோதனையிட்ட அதிகாரிகள், அதில் மறைத்து வைக்கப்பட்டிருந்த ரூ.55 லட்சம் மதிப்பிலான தங்க நகைகளை பறிமுதல் செய்தனர். தொடர்ந்து விசாரணை நடக்கிறது.