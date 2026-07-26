தடுப்பு சுவரில் மோதிய வாகனம் இளைஞர்கள் இருவர் பலி
தடுப்பு சுவரில் மோதிய வாகனம் இளைஞர்கள் இருவர் பலி
ADDED : ஜூலை 26, 2026 05:32 AM
கோவை: கோவையில் தடுப்புச்சுவரில் இரு சக்கர வாகனம் மோதி தீப்பிடித்து எரிந்தது. பைக்கில் சென்ற இருவர் பலியாகினர்.
கோவை சுங்கம் பகுதியை சேர்ந்தவர் சியாம்,24. புலிய குளத்தை சேர்ந்தவர் வசந்த்குமார், 27. இருவரும் நண்பர்கள்; பெட்ரோல் பங்க் ஊழியர்கள். நேற்று முன்தினம் இரவு, 10:25 மணியளவில் நண்பர் ஒருவரின் பிறந்தநாள் நிகழ்ச்சிக்கு பைக்கில் சென்றனர்.
புலியகுளம் பங்கஜா மில் சாலையில், முன்னால் சென்ற பிக்அப் வேன், யூ-டர்னில் திரும்பியது. அதை எதிர்பாராதவர்கள், வேகமாக வேனின் முன்பக்கம் மோதி, சாலையில் மைய தடுப்புச்சுவரில் இடித்து, துாக்கி வீசப்பட்டனர். இதில் பெட்ரோல் டேங்க் சேதமடைந்து தீப்பற்றியது.
வாகனத்தை ஓட்டி வந்த சியாம், சம்பவ இடத்திலேயே இறந்தார். பின்னால் இருந்த வசந்த்குமார் அரசு மருத்துவமனையில் சேர்க்கப்பட்டு, சிகிச்சை பலனின்றி நேற்று இறந்தார். போக்குவரத்து புலனாய்வு போலீசார் விசாரிக் கின்றனர்.