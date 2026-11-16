டைப்–1 சர்க்கரை நோய் விழிப்புணர்வு ‘வாக்கத்தான்’; குழந்தைகள் உற்சாகம்
டைப்–1 சர்க்கரை நோய் விழிப்புணர்வு ‘வாக்கத்தான்’; குழந்தைகள் உற்சாகம்
ADDED : நவ 15, 2026 03:26 PM
கோவை: குழந்தைகளை பாதிக்கும் டைப்–1 சர்க்கரை நோய் குறித்த விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்தும் விதமாக இதயங்கள் அறக்கட்டளை, ரோட்டரி இ–கிளப் ஆப் மெட்ரோடைனமிக்ஸ், ரோட்டரி கிளப் ஆப் கோயம்புத்துார் மெட்ரோபொலிஸ் சார்பில் 4ம் ஆண்டு ‘கிட்–அ–தான்’ எனும் வாக்கத்தான் இன்று (நவ.,15) நடந்தது.
தாமஸ் பார்க் அருகே ரோட்டரி மாவட்ட கவர்னர் மாருதி, இதயங்கள் அறக்கட்டளை நிறுவனர் டாக்டர் கிருஷ்ணன் சுவாமிநாதன் உள்ளிட்டோர் நிகழ்ச்சியை கொடியசைத்து துவக்கி வைத்தனர்.
நோய் பாதிக்கப்பட்ட 300 குழந்தைகள் உட்பட 1,350க்கும் மேற்பட்டோர் ரேஸ்கோர்ஸ் பகுதியில் 2.5 கி.மீ., துாரத்தை உற்சாகத்துடன் கடந்தனர். அவர்களுக்கு பதக்கங்கள் வழங்கப்பட்டன.
‘‘ நம்நாட்டில் மட்டும் 9 லட்சம் பேர் டைப்–1 சர்க்கரை பாதிப்புக்கு ஆளாகியுள்ளனர். இது குழந்தைகளுக்கு அதிகம் வரும். அவர்கள் வாழ்நாள் முழுக்க நான்கு வேளையும் இன்சுலின் எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும். ஒரு நாள் இன்சுலின் போடவில்லை என்றாலும் ‘கோமா’ நிலைக்கு செல்வர். நாங்கள் நாடு முழுவதும் 4,375 குழந்தைகளுக்கு ஆதரவு தருகிறோம்.
தமிழகத்தில் அனைத்து அரசு மருத்துவமனைகளிலும் இச்சிகிச்சை பெறும் குழந்தைகளுக்கு உதவி செய்கிறோம். ஊசி போட முடியாமல் கஷ்டப்படும் குழந்தைகள் எங்களை தொடர்புகொண்டு உதவி பெறலாம். https://idhayangal.org என்ற இணையதளத்தை அணுகலாம்,’’ என்கிறார், டாக்டர் கிருஷ்ணன் சுவாமிநாதன்.
ரோட்டரி இ–கிளப் ஆப் மெட்ரோடைனமிக்ஸ் தலைவர் சுஜய் ஷெராப், ரோட்டரி கிளப் ஆப் கோயம்புத்துார் மெட்ரோபொலிஸ் தலைவர் அருண் பிரசாத் உட்பட பலர் பங்கேற்றனர்.