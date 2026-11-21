உக்கடம் பஸ் டிப்போக்களை மூட வேண்டாம்: மல்லுக்கட்டுகின்றனர் ஊழியர்கள்
உக்கடம் பஸ் டிப்போக்களை மூட வேண்டாம்: மல்லுக்கட்டுகின்றனர் ஊழியர்கள்
UPDATED : நவ 21, 2026 04:08 AM
ADDED : நவ 20, 2026 06:12 PM
உக்கடம்: உக்கடம் பஸ் ஸ்டாண்ட் அருகே அரசு போக்குவரத்து கழக பணிமனை உக்கடம் கிளை-1, கிளை-2, வாலாங்குளம் ரோட்டில் 1992ல் கட்டப்பட்டது.
மேம்பாலம் கட்டியபோது, சுங்கத்தில் இருந்து வருவோருக்கு ஏறுதளம், ஆத்துப்பாலத்தில் இருந்து வருவோருக்கு இறங்கு தளம் கட்ட வேண்டிய சூழல் ஏற்பட்டது. சர்வீஸ் ரோடு அமைக்க பணிமனை நுழைவாயில், ரோட்டை ஒட்டியிருந்த கட்டடங்கள் இடிக்கப்பட்டன.
நெடுஞ்சாலைத்துறையே புதிதாக கட்டிக் கொடுப்பதாக அப்போது கூறியது; பூமி பூஜை போட்டது. அதன்பின், போக்குவரத்து கழகமே கட்டிக் கொள்ள அறிவுறுத்தி, இழப்பீடு வழங்கியது; புதிதாக கட்டடம் கட்டவில்லை. இரும்பு தகடுகளால் மேற்கூரை, தடுப்பு அமைக்கப்பட்டது.
நீர்நிலைகளில் கட்டடங்கள் கட்டக்கூடாது என ஐகோர்ட் பிறப்பித்த உத்தரவை காட்டி, இரு பணிமனைகளையும் மூட அரசு முடிவு செய்துள்ளது. இங்கு பணிபுரியும் டிரைவர், கண்டக்டர்களை வேறு பணிமனைகளுக்கு டிரான்ஸ்பர் செய்கின்றனர்.
அவர்கள் இதை எதிர்க்கின்றனர். அனைத்து தொழிற்சங்க கூட்டமைப்பு சார்பில் நேற்று கூடி விவாதித்தனர். சி.ஐ.டி.யு. செயலாளர் வேளாங்கன்னிராஜ், ''நீர் நிலைகளில் கட்டடம் கட்டக்கூடாது என்கிற வாதத்தை ஏற்க முடியாது. கட்டடம் கட்ட முடியாது என்றால் கன்டெய்னர் பாக்ஸ் வைக்கலாம். டிரைவர்கள், கண்டக்டர்கள் பணிமனை அருகில் வசிக்கின்றனர். அவர்களது குழந்தைகள் பள்ளி, கல்லுாரிகளுக்கு செல்கின்றனர். டிப்போவை மாற்றினால் அலைச்சல் அதிகரிக்கும். பணிமனைகளை மூடக்கூடாது,'' என்றார்.
ஏ.டி.பி.யின் ரங்கராஜ், எல்.பி.எப். துரைசாமி, நேதாஜி யூனியன் கருப்பசாமி உள்ளிட்டோர் பங்கேற்றனர்.