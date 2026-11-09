சிறப்பு காய்கறி தொகுப்பு வாங்க முடியாமல் தவிப்பு

UPDATED : நவ 08, 2026 03:54 PM
ADDED : நவ 08, 2026 03:50 PM
வால்பாறை: தீபாவளி பண்டிகையை முன்னிட்டு, கூட்டுறவு சிறப்பங்காடியில் வழங்கப்படும் வெற்றி சிறப்பு காய்கறி தொகுப்பு பெற முடியாமல் எஸ்டேட் தொழிலாளர்கள் தவித்தனர்.
தமிழகத்தில் அரிசி, பருப்பு, காய்கறி உள்ளிட்ட அத்தியாவசிய பொருட்களின் விலை உயர்ந்துள்ளது. இதனை தொடர்ந்து கூட்டுறவு சிறப்பங்காடி வாயிலாக மலிவு விலையில் சன்னரக ரேஷன் அரிசி விற்பனை செய்யப்படுகிறது.
இதனிடையே தீபாவளி பண்டிகையையொட்டி கடந்த மூன்று நாட்களாக ரேஷன் கடைகளில் வெற்றி சிறப்பு காய்கறி தொகுப்பு வழங்கும் பணி நடந்தது.
வால்பாறை தாலுகாவில் மொத்தம் உள்ள, 47 ரேஷன் கடைகளில், 16,558 ரேஷன் கார்டுகள் உள்ளன. இவர்களுக்கு தமிழக அரசின் சார்பில் தீபாவளி பண்டிகையையொட்டி வழங்கப்படும் சிறப்பு காய்கறிகள் வழங்கப்பட்டன. ஆனால் பெரும்பாலான எஸ்டேட் தொழிலாளர்கள் காய்கறி தொகுப்பை வாங்கிச்செல்ல முடியாமல் தவித்தனர்.
இது குறித்து எஸ்டேட் தொழிலாளர்கள் கூறியதாவது:
தமிழக அரசின் சார்பில் வழங்கப்படும் எந்த ஒரு திட்டமும், எஸ்டேட் பகுதியில் வசிக்கும் தொழிலாளர்களுக்கு கிடைப்பதில்லை. குறிப்பாக, மலிவு விலையில் சன்னரக அரசி, மளிகை பொருட்கள் அடங்கிய தொகுப்பு, காய்கறி தொகுப்பு உள்ளிட்டவை வாங்க முடியவில்லை.
வால்பாறை நகரில் உள்ள சிந்தாமணி கூட்டுறவு சிறப்பங்காடி வாயிலாக மட்டுமே வழங்கப்படுவதால், தொலை துாரத்தில் வசிக்கும் எஸ்டேட் தொழிலாளர்கள் வாங்கி செல்வதில் சிரமம் ஏற்பட்டுள்ளது.
எனவே மலிவு விலை பொருட்கள் அந்தந்த ரேஷன் கடை வாயிலாக வழங்கினால், எஸ்டேட் தொழிலாளர்களும் பயன்பெறுவர்.
இவ்வாறு, கூறினர்.