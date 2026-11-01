அனுமதி இல்லாத பிளக்ஸ் பேனர்கள்: அச்சத்தில் அன்னூர் மக்கள்
அனுமதி இல்லாத பிளக்ஸ் பேனர்கள்: அச்சத்தில் அன்னூர் மக்கள்
UPDATED : அக் 31, 2026 05:06 PM
ADDED : அக் 31, 2026 05:04 PM
அன்னூர்: அன்னூர் வட்டாரத்தில், அனுமதியின்றி 50க்கும் மேற்பட்ட பிளக்ஸ் பேனர்கள் வைக்கப்பட்டுள்ளன.
பிளக்ஸ் பேனர்கள் வைப்பதற்கு, தமிழக அரசும், உயர் நீதிமன்றமும், பல்வேறு கட்டுப்பாடுகளை விதித்துள்ளன. அவை வேகமான காற்றில் விழுந்து விபத்து, உயிர் இழப்பு ஏற்படுத்துகின்றன.
வாகன ஓட்டிகள் கவனம் சிதறி அசம்பாவிதம் ஏர்படுகிறது. எனவே, தேசிய நெடுஞ்சாலை மற்றும் மாநில நெடுஞ்சாலையில் சம்பந்தப்பட்ட உள்ளாட்சி அமைப்புகளுக்கு கட்டணம் செலுத்தி காவல்துறையிடம் அனுமதி பெற வேண்டும் என அறிவுறுத்தியுள்ளன.
ஆனால் அன்னூரில், கைகாட்டி, கோவை ரோடு, ஓதிமலை ரோடு, சத்தி ரோடு, அவிநாசி ரோடு உள்ளிட்ட பல இடங்களில் ஏராளமான பிளக்ஸ் பேனர்கள், அனுமதியின்றி வைக்கப்பட்டுள்ளன.
வேகமாக வீசும் காற்றில், பிளக்ஸ் பேனர்கள், முன்னும், பின்னும் ஆடி வாகனங்களில் செல்வோரை அச்சுறுத்துகின்றன.