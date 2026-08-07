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கேட்பார் இல்லாத வாகனங்கள் : ஆகஸ்ட் 5ல் ஏலத்துக்கு வருகிறது
கேட்பார் இல்லாத வாகனங்கள் : ஆகஸ்ட் 5ல் ஏலத்துக்கு வருகிறது
UPDATED : ஜூலை 30, 2026 06:02 PM
ADDED : ஜூலை 30, 2026 04:52 PM
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கோவை: கேட்பாரற்ற நிலையில் கைப்பற்றப்பட்ட வாகனங்கள் ஆக. 5 ல் ஏலத்தில் விற்கப்படும்.
காலை 9மணிக்கு, அவிநாசி சாலையில் உள்ள பி.ஆர்.எஸ். வளாகத்தில் ஏலம் நடக்கிறது. பங்கேற்க விரும்புவோர், ஏலம் தொடங்குமுன் வாகனங்களை பார்க்கலாம்.
ஆதார் அட்டை மற்றும் அதன் நகலுடன் வந்து, ரூ.10,000 முன்பணம் செலுத்தி டோக்கன் பெற்று ஏலம் கேட்கலாம்.
ஏலம் எடுத்தால், ஏல தொகையுடன் 18 சதவீத ஜி.எஸ்.டி. செலுத்தி, வாகனத்தை எடுத்து செல்லலாம் .