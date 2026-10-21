மதுக்கடை மார்க்கெட் ரோட்டில் பொங்கியது பாதாள சாக்கடை
மதுக்கடை மார்க்கெட் ரோட்டில் பொங்கியது பாதாள சாக்கடை
ADDED : அக் 21, 2026 12:49 AM
கோவை: மதுக்கரை மார்க்கெட் ரோடு தாழ்வாக இருப்பதால் மழை பெய்யும் சமயங்களிலும், குறிச்சி, குனியமுத்துார் பாதாள சாக்கடை மூடிகள் திறந்து, கழிவு நீர் பொங்குகிறது.
சில நாட்களாக பெய்து வரும் கனமழையால், மதுக்கரை மார்க்கெட் ரோட்டில் ஆறு போல் தண்ணீர் ஓடியது. மழை நீர் வடிகால் துார்வாராமல் இருந்ததால் அடைப்பு ஏற்பட்டு, கழிவு நீரும். மழை நீரும் கலந்து ரோட்டில் ஓடியது. பாதாள சாக்கடையில் அடைப்பு ஏற்பட்டு இந்த ரோடே நாஸ்தியாகி விட்டது; துர்நாற்றம் வீசியது.
பாதாள சாக்கடை மூடியை திறந்து கழிவு மண்ணை முழுமையாக அள்ளி, அடைப்பு நீக்கவில்லை. மாறாக, பொங்கி வரும் கழிவு நீர் ரோட்டில் செல்லாமல், மழை நீர் வடிகாலில் செல்வதற்கேற்ப, மண்ணால் பாத்தி கட்டியுள்ளனர்.
குடிநீர் வடிகால் வாரியத்தினர் கூறியதாவது:
குறிச்சியில் 42 ஆயிரம் இணைப்பு தர வேண்டும்; 10,800 தந்துள்ளோம். மதுக்கரை மார்க்கெட் ரோட்டில் 14 இடங்களில் ‘மேன் ஹோல்கள்’ உள்ளன. ஒவ்வொரு மூடியாக திறந்து அடைப்பை நீக்குகிறோம். அனைத்து இடத்திலும் எடுத்தால் மட்டுமே கழிவு நீர் தடையின்றி செல்லும்.
சில இடங்களில் மழை நீர் வடிகால் பாதாள சாக்கடையுடன் இணைக்கப்பட்டு இருக்கிறது. வடிகாலில் அடித்து வரப்படும் கழிவுகளும், பாதாள சாக்கடையில் அடைப்பை ஏற்படுத்துகின்றன. அடித்து வரப்படும் கழிவு மண், பாதாள சாக்கடை சேம்பரில் படிந்திருக்கிறது; அவற்றை அள்ளி வருகிறோம். விரைவில் அடைப்பு நீக்கப்படும்.
இவ்வாறு, அவர்கள் கூறினர்.