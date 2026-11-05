பருத்தி பூக்கள் உதிராமல் இருக்க பல்கலை அட்வைஸ்

UPDATED : நவ 04, 2026 08:04 PM
ADDED : நவ 04, 2026 07:59 PM
கோவை: தமிழ்நாடு வேளாண் பல்கலை காலநிலை ஆராய்ச்சி மையம், அடுத்த நான்கு நாட்களான வானிலை தகவல்களை அறிவித்துள்ளது. அதன்படி, வானம் மேகமூட்டத்துடன் காணப்படுவதுடன் மேற்கு தொடர்ச்சி மலையை ஒட்டிய சில இடங்களில் மிதமான மழைக்கு வாய்ப்பு இருப்பதாக தெரிவித்துள்ளது.
அதன்படி, மழை 20 முதல் 26 மி.மீ., வரை பெய்ய வாய்ப்புள்ளது. பகல்நேர வெப்பநிலை 29– 32 டிகிரி செல்சியஸ் ஆகவும், குறைந்தபட்சம் இரவு நேரம் 21– 23 டிகிரி செல்சியஸ் ஆகவும் இருக்கும். மிதமான மழை எதிர்பார்க்கப்படுவதால் விவசாயிகள் பயிர்களுக்கு போதிய வடிகால் வசதி செய்ய அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது.
பருத்தியில் பூ, பூ மொட்டுக்கள் உதிர்வதை தடுக்க நாப்தலின் அசிடிக் அமிலம் ஒரு லிட்டர் தண்ணீரில் 40 மி.கிராம் கலந்து தெளிக்க வேண்டும். மழையுடன் காற்றின் வேகம் அதிகம் இருக்கும் என்பதால், 5 மாதங்களுக்கு மேலான வாழைக்கு மூங்கில் சுழி பயன்படுத்தி முட்டு கொடுக்க வேண்டும்.
தொடர்ந்து காற்றில் ஈரப்பதம் அதிகம் காணப்படுவதாலும், துாறல் மழையும் இருப்பதால் திராட்சையில் அடிச்சாம்பல் நோய் வர வாய்ப்புள்ளது. இதனால், விவசாயிகள் வயலை நன்கு கண்காணித்து தேவைப்பட்டால் போர்டோகலவையை தெளித்து கட்டுப்படுத்த வேண்டுமென பல்கலை அறிவுறுத்தியுள்ளது.