நிலையில்லாத விலை: தேங்காய் இருப்பு அதிகரிப்பு

UPDATED : நவ 10, 2026 09:50 AM
ADDED : நவ 10, 2026 09:46 AM
உடுமலை: நிலையில்லாத விலையால், தேங்காய், கொப்பரை மற்றும் தேங்காய் தொட்டி இருப்பு அதிகரித்துள்ளது. மழைக்கு பிறகு, வர்த்தகத்தில் மாற்றம் ஏற்படும் என்ற எதிர்பார்ப்பில் தென்னை விவசாயிகள் உள்ளனர்.
உடுமலை சுற்றுப்பகுதியில், தென்னை சாகுபடி பிரதானமாக உள்ளது. தேங்காயை கொப்பரையாக மதிப்பு கூட்டும், உலர் களங்களும் அதிகளவு செயல்பட்டு வருகின்றன. கடந்த சில மாதங்களாக, கொப்பரை, தேங்காயின் விலை உயரவில்லை.
நோய்த்தாக்குதல், காய்ப்புத்திறன் குறைவு உள்ளிட்ட காரணங்களால், தேங்காய் உற்பத்தி குறைந்துள்ள நிலையில், தேங்காய், கொப்பரை விலை உயரும் என்ற எதிர்பார்ப்பில் விவசாயிகள் இருந்தனர். எதிர்பார்ப்புக்கு மாறாக வர்த்தகத்தில் நிலவும் குளறுபடிகளால், விலை நிர்ணயம் செய்ய முடியாமல் விவசாயிகள் பாதித்தனர். இதனால், லட்சக்கணக்கான தேங்காய்கள் விற்பனை செய்யப்படாமல், தென்னந்தோப்புகளில், குவிந்து கிடக்கிறது.
தற்போது பரவலாக வடகிழக்கு பருவமழை பெய்து வருகிறது. நேற்று முன்தினம் காங்கயம் கொப்பரை சந்தையில், சாதா கொப்பரை கிலோ ரூ.154 ஆக நிர்ணயிக்கப்பட்டிருந்தது.
தேங்காய் டன், 52 ஆயிரம் ரூபாய், கருப்பு தேங்காய் டன் 56 ஆயிரம் ரூபாயாகவும் இருந்தது. மழைக்கு பிறகு வர்த்தகத்தில் மாற்றம் ஏற்பட்டு தேங்காய், கொப்பரை, தேங்காய் தொட்டி விலை உயரும் வாய்ப்புள்ளதாக விவசாயிகள் தெரிவிக்கின்றனர்.