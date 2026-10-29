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/உள்ளூர் செய்திகள்/கோயம்புத்தூர்/லுலு ஹைப்பர்மார்க்கெட்டில் 50 சதவீதம் வரை தள்ளுபடி

லுலு ஹைப்பர்மார்க்கெட்டில் 50 சதவீதம் வரை தள்ளுபடி

லுலு ஹைப்பர்மார்க்கெட்டில் 50 சதவீதம் வரை தள்ளுபடி

ADDED : அக் 28, 2026 07:29 PM

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ADDED : அக் 28, 2026 07:29 PM

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கோவை: மக்களின் தீபாவளி கொண்டாட்டத்தை மேலும் சிறப்பாக்கும் வகையில், லுலு ஹைப்பர்மார்க்கெட்டில் 50 சதவீதம் வரை சிறப்பு தள்ளுபடி அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இன்று முதல் நவம்பர் 1 வரை இந்த சலுகை உள்ளது.

இதில் மளிகைப் பொருட்கள், வீட்டு உபயோகப் பொருட்கள், மொபைல் போன்கள், டிவி, பிரிஜ், வாஷிங் மெஷின், லேப்டாப் உள்ளிட்ட பல்வேறு பொருட்களை பாதி விலையில் வாங்கலாம். தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட பொருட்களுக்கு எளிய தவணை முறையிலும், குறிப்பிட்ட வீட்டு உபயோகப் பொருட்களுக்கு இலவச டோர் டெலிவரி வசதியும் வழங்கப்படுகிறது.

குழந்தைகளுக்கான விளையாட்டுப் பொருட்கள், ஆடைகள் உள்ளிட்ட பொருட்களும் சிறப்பு விலையில் விற்பனை செய்யப்படுகின்றன. குறிப்பிட்ட பொருட்களுக்கு மட்டுமே இந்தத் தள்ளுபடி பொருந்தும்.

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