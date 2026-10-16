பொதுத்தேர்வு மாணவர் பட்டியல் இம்மாத இறுதிக்குள் பதிவேற்றம்
பொதுத்தேர்வு மாணவர் பட்டியல் இம்மாத இறுதிக்குள் பதிவேற்றம்
UPDATED : அக் 16, 2026 12:00 AM
ADDED : அக் 15, 2026 09:36 PM
திருப்பூர்: வரும் 2027 மார்ச் 17ல் தொடங்கும் பத்தாம் வகுப்பு பொதுத்தேர்வு எழுத உள்ள மாணவர்களின் இறுதிப் பட்டியலை, இம்மாத இறுதிக்குள்(31ம் தேதி) இணையதளத்தில் பதிவேற்றம் செய்ய வேண்டும் என, தலைமை ஆசிரியர்களுக்கு தேர்வுத்துறை உத்தரவிட்டுள்ளது.
மாணவர் பட்டியல் தயாரிக்க செப். 23 முதல் அக். 7 வரை அவகாசம் வழங்கப்பட்டது; பின், அக். 12 வரை நீட்டிக்கப்பட்டது. தற்போது இறுதிப் பட்டியலை பதிவேற்றம் செய்ய அக். 31 கடைசி நாளாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
மாணவர்களின் பெயர், பெற்றோர் அல்லது பாதுகாவலர் விவரம், பயிற்றுமொழி, விருப்ப மொழிப் பாடங்கள், மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கான விவரங்கள் மற்றும் தேர்வுச் சலுகைகள் உள்ளிட்டவற்றைத் துல்லியமாகப் பதிவேற்ற வேண்டும். பின்னர் உறுதிமொழிப் படிவம், மாணவர் விவரப் பட்டியலைப் பதிவிறக்கம் செய்து, மாணவர் மற்றும் பெற்றோரிடம் கையொப்பம் பெற வேண்டும்.
விவரங்களை முழுமையாகச் சரிபார்த்த பிறகே ரூ.115 தேர்வுக் கட்டணம் செலுத்த வேண்டும். கட்டணம் செலுத்திய பின் விவரங்களில் திருத்தம் செய்ய இயலாது என, தேர்வுத்துறை இயக்குனரகம் அறிவுறுத்தியுள்ளது.