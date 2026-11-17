UPDATED : நவ 16, 2026 11:01 PM
ADDED : நவ 16, 2026 10:56 PM
கோவை: திருப்பரங்குன்றம் மலை மீதுள்ள தீபத் தூணில் கார்த்திகை தீபம் ஏற்றவும்; நீதிமன்ற உத்தரவை அரசு அமல்படுத்த வலியுறுத்தியும், இந்து முன்னணி சார்பில் கலெக்டரிடம் மனு அளிக்கப்பட்டது.
தமிழகம் முழுவதும் மாவட்ட கலெக்டர்களிடம் மனு அளிக்கும் போராட்டத்தின் ஒரு பகுதியாக, கோவை மாவட்டத்தில் இந்து முன்னணியின் மாநில நிர்வாகக் குழு உறுப்பினர் சதீஷ் தலைமையில் நிர்வாகிகள் கலெக்டர் அலுவலகத்தில் மனு அளித்தனர்.
அவர்கள் கூறுகையில், '2025 டிச. 3ல், சென்னை உயர் நீதிமன்ற மதுரை கிளை, குறிப்பிட்ட தீப தூணில் கார்த்திகை தீபம் ஏற்ற உத்தரவிட்டது. இதை எதிர்த்து அப்போதைய தி.மு.க., அரசு மேல்முறையீடு செய்தது. தொடர்ந்து, இரு நீதிபதிகள் அமர்விலும் அதே உத்தரவு வலியுறுத்தப்பட்டது. இருப்பினும், நீதிமன்ற உத்தரவின்படி தீபம் ஏற்றப்படவில்லை.
புதிதாக பொறுப்பேற்றுள்ள அரசும், இதே அணுகுமுறையை பின்பற்றுமோ என்ற அச்சம் உள்ளது. எனவே, நீதிமன்ற உத்தரவை அமல்படுத்தி, இந்துக்களின் மத உணர்வுகளுக்கு மதிப்பளிக்க வலியுறுத்தி, கலெக்டரிடம் மனு அளித்துள்ளோம் ' என்றனர்.
மாவட்ட பொதுச்செயலாளர் ஜெய்சங்கர், மாவட்ட செய்தி தொடர்பாளர் தனபால் உள்ளிட்ட நிர்வாகிகள் உடனிருந்தனர்.