திருச்சி ரோட்டில் மையத்தடுப்பு அகற்றி ‘யூ டேர்ன்’ வசதி ஏற்படுத்த வலியுறுத்தல்
திருச்சி ரோட்டில் மையத்தடுப்பு அகற்றி ‘யூ டேர்ன்’ வசதி ஏற்படுத்த வலியுறுத்தல்
UPDATED : நவ 04, 2026 05:11 PM
ADDED : நவ 04, 2026 05:07 PM
UPDATED : நவ 04, 2026 05:11 PM ADDED : நவ 04, 2026 05:07 PM
கோவை: திருச்சி ரோடு தேசிய நெடுஞ்சாலைத்துறைக்கு சொந்தமானது. ரெயின்போ தியேட்டர் ஸ்டாப் முதல் அல்வேர்னியா ஸ்கூல் வரை மேம்பாலம் கட்டப்பட்டது. சாலை மார்க்கத்தில் குறுக்கு ரோடுகள் சந்திக்கும் இடங்களில் வாகனங்கள் செல்ல ‘யூ டேர்ன்’ வசதி செய்யப்பட்டது.
மேம்பாலம் முடிந்ததும் வாகன போக்குவரத்து அதிகமாக இருப்பதாலும், விபத்து அபாயம் ஏற்படுவதாலும், சாலை பாதுகாப்பு நிதியில் 4 இடங்களில் ‘யூ டேர்ன்’ கட்டமைப்பு உருவாக்கப்பட்டது.
சைல்டு டிரஸ்ட் ஆஸ்பத்திரிக்கு எதிரே சிறிய அளவில் யூ டேர்ன் பயன்பாட்டில் உள்ளது. வெங்கட லட்சுமி கல்யாண மண்டபத்துக்கு எதிரே மையத்தடுப்பு இடைவெளியில் டிவைடர் வைத்து மறைப்பு உருவாக்கப்பட்டிருக்கிறது. மண்டபத்துக்கு வி.ஐ.பி.கள் வரும்போது தற்காலிகமாக அகற்றி வழியேற்படுத்த இத்தகைய ஏற்பாடு செய்யப்பட்டிருக்கிறது.
அதன்பின், உழவர் சந்தை வரை ‘யூ டேர்ன்’ இல்லை என்பதால், வாகனங்கள் அதிவேகமாக பயணிக்கின்றன; விபத்து அபாயம் இருக்கிறது. வேகத்தை கட்டுப்படுத்த சாலையின் இருபுறத்திலும் டிவைடர்களை போலீசார் வைத்துள்ளனர். வேகத்தை குறைத்து வாகனங்களை திருப்பிச் செல்வர் என்கிற நம்பிக்கையில் வைக்கப்பட்டிருக்கிறது. காற்று பலமாக வீசும்போது, மையத்தடுப்புகள் மொத்தமாக சாலையில் கீழே விழுகின்றன. சில தருணங்களில் கன ரக வாகனங்களில் வருவோர், சாலையில் திருப்ப முடியாத சூழல் உருவாகும்போது, டிவைடர்களை எடுத்து ஓரமாக வைத்து விட்டுச் செல்கின்றனர் அல்லது சாலையின் மையத்தடுப்பை ஒட்டி வைத்து விட்டுச் செல்கின்றனர். இதுவும் விபத்துக்கு காரணமாகிறது.
உழவர் சந்தை எதிரே உள்ள பஸ் ஸ்டாப் அருகில் யூ டேர்ன் இருக்கிறது. தாழ்தள சொகுசு பஸ்கள் நிற்கும்போது வாகனங்களை திருப்ப முடிவதில்லை. அவ்விடத்தில் பைக், ஸ்கூட்டர், கார்கள் இஷ்டத்துக்கு திரும்புகின்றன; விபத்து சூழல் இருக்கிறது.
ரோட்டின் குறுக்கே வைத்துள்ள டிவைடர்களை அகற்றி விட்டு, சாலை பாதுகாப்பு நிதியில், நிரந்தரமாக ‘யூ டேர்ன்’ கட்டமைப்பு ஏற்படுத்தினால் விபத்துகளை தவிர்க்கலாம்.
வெங்கடலட்சுமி கல்யாண மண்டபம், சைல்டு டிரஸ்ட் ஆஸ்பத்திரிக்கு இடையே பொதுவான இடத்தில் ‘யூ டேர்ன்’ அமைக்க போலீசார் ஏற்கனவே அறிவுறுத்தினர். திருச்சி ரோட்டில் விபத்தை தவிர்க்க எந்தெந்த இடங்களில் அமைக்க வேண்டும் என்பதை சாலை பாதுகாப்பு குழுவினர் மீண்டும் ஆய்வு செய்து நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும். சாலை பாதுகாப்பு நிதி இல்லாவிட்டால், மாநகராட்சி ஒதுக்கிய சாலை சந்திப்பு மேம்பாட்டு நிதியை பயன்படுத்தலாம் என்கிற கோரிக்கை எழுந்துள்ளது.