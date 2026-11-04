விவசாய நிலத்தை வகை மாற்றம் செய்யாமல் பத்திரப்பதிவு: தடுக்க வலியுறுத்தல்
விவசாய நிலத்தை வகை மாற்றம் செய்யாமல் பத்திரப்பதிவு: தடுக்க வலியுறுத்தல்
UPDATED : நவ 03, 2026 05:06 PM
ADDED : நவ 03, 2026 04:38 PM
கோவை: விவசாய நிலத்தை வீட்டு மனைகளாகவோ, தொழிற்சாலை பயன்பாட்டுக்கோ வகை மாற்றம் செய்ய வேண்டுமெனில், நகர ஊரமைப்பு துறையில் விண்ணப்பித்து அனுமதி பெற வேண்டும். அதன்பின், அந்நிலத்தை விற்கலாம். இவ்வாறு செய்யும்போது நிலத்தின் மதிப்பு உயரும்; அரசுக்கு செலுத்த வேண்டிய கட்டணமும் அதிகமாகும். அவ்வாறு செய்யாமல் விவசாய நிலமாகவே விற்கப்பட்டு, பதிவு செய்வதால், அரசுக்கு செலுத்த வேண்டிய முத்திரை தீர்வை, பதிவு கட்டணம் குறைகிறது; வருவாய் இழப்பு ஏற்படுகிறது.
தற்போது அதிக மதிப்புள்ள குடியிருப்பு பகுதிகளில் உள்ள விவசாய நிலங்கள், 15 சென்ட் அல்லது அதற்கு குறைந்த பரப்பு கொண்ட சிறிய மனைகளாக பிரித்து விவசாய நிலங்களாகவே பதியப்படுகிறது. அதன்பின், பண்ணை வீடுகள் அல்லது வில்லாக்கள் கட்டப்படுகின்றன. இதனால், அரசுக்கு ஏற்படும் வருவாய் இழப்பை சுட்டிக்காட்டி, வணிக வரிகள் மற்றும் பத்திரப் பதிவுத்துறை செயலருக்கு, கோயமுத்துார் கன்ஸ்யூமர் காஸ் என்கிற அமைப்பு கடிதம் எழுதியிருக்கிறது.
அதில், 'ஒரு குடும்பத்துக்குள் வாரிசுதாரர்கள் பிரித்துக் கொள்ளும் நிலப்பங்குகளை தவிர, மற்ற நிலங்களை 50 சென்ட்டுக்கு கீழான பரப்புகளை விவசாய நிலமாக பதிவு செய்வதை தடுக்க வேண்டும். ஒருவரிடம் 10 ஏக்கர் நிலம் இருக்கிறதெனில், தலா 10 சென்ட்டாக பிரித்து விற்கும்போது, விவசாய நிலமாகவே பதிவு செய்கின்றனர். அரசுக்கு வருவாய் இழப்பு ஏற்படுவதோடு, மறைமுகமாக அங்கீகாரமற்ற மனைப்பிரிவுகளை ஊக்கப்படுத்துவதாக அமைகிறது.
கிணறு அல்லது போர்வெல்லுக்கு விவசாய மின் இணைப்பு பெற வேண்டுமெனில், 50 சென்ட் நிலம் இருக்க வேண்டும் என்கிற நிபந்தனை விதிக்கப்படுகிறது. அந்நிலத்தில் விவசாயம் செய்கிறார்களா என்பதை உறுதி செய்வதற்காக இந்நடைமுறை பின்பற்றப்படுகிறது. அதுபோல, விவசாய நிலங்களை பத்திரப்பதிவு செய்வதற்கும் கட்டுப்பாடு விதிக்க வேண்டும்' என கூறியுள்ளது.