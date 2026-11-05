வால்பாறைக்கு அரசு பஸ் இயக்க கேரள முதல்வரிடம் வலியுறுத்தல்
வால்பாறைக்கு அரசு பஸ் இயக்க கேரள முதல்வரிடம் வலியுறுத்தல்
UPDATED : நவ 04, 2026 03:29 PM
ADDED : நவ 04, 2026 03:27 PM
வால்பாறை: வால்பாறைக்கு, கேரள மாநில அரசு பஸ் இயக்க வேண்டும், என, அம்மாநில முதல்வரிடம் மனு கொடுத்து வலியுறுத்தப்பட்டது.
வால்பாறை வட்ட வியாபாரிகள் மற்றும் தங்கும்விடுதி உரிமையாளர்கள், கேரள மாநில முதல்வர் சதீஷனை நேரில் சந்தித்து மனு கொடுத்தனர். அதில், கூறியிருப்பதாவது:
சுற்றுலா தலமான வால்பாறைக்கு, நாள் தோறும் அதிக அளவில் சுற்றுலா பயணியர் வந்து செல்கின்றனர். வால்பாறைக்கு வரும் சுற்றுலா பயணியர் சாலக்குடி செல்லும் வழியில் உள்ள அதிரப்பள்ளி அருவிக்கு அதிகம் செல்கின்றனர்.
இந்நிலையில், சாலக்குடியில் இருந்து வால்பாறைக்கு, 50 ஆண்டுகளுக்கு மேலாக இயக்கப்பட்டு வந்த தனியார் பஸ்சும், கடந்த ஆறு மாதத்துக்கு முன் நிறுத்தப்பட்டது. இதனால், வால்பாறையில் இருந்து அதிரப்பள்ளி வழியாக சாலக்குடிக்கு செல்ல முடியாமல் இருமாநில மக்களும், சுற்றுலா பயணியரும் அவதிக்குள்ளாகி வருகின்றனர்.
எனவே, சாலக்குடியில் இருந்து அதிரப்பள்ளி வழியாக, மளுக்கப்பாறை வரை இயக்கப்படும் அனைத்து சுற்றுலா பஸ்களும், அரசு பஸ்களும் வால்பாறை நகர் வரை நீட்டிப்பு செய்தால், இருமாநிலத்தவரும் பயன்பெறுவர்.
இவ்வாறு, தெரிவிக்கப்பட்டு உள்ளது.