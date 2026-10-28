காலியிட வரி உயர்வுக்கு கண்டனம்

UPDATED : அக் 27, 2026 07:59 PM
ADDED : அக் 27, 2026 07:56 PM
பெ.நா.பாளையம்: கோவை மாநகராட்சிக்குட்பட்ட காலி இடங்களுக்கு வரி உயர்வு செய்யப்பட்டதை, தமிழக அரசு வாபஸ் பெற வேண்டும் என, காங்., கட்சியினர் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர்.
கோவை மாநகராட்சியில் செப்., 11ம் தேதி நிறைவேற்றப்பட்ட தீர்மானத்தின்படி, வியாபார நோக்கில் பயன்படுத்தப்படும் காலி நிலங்களுக்கு வரி, 4 முதல், 12 மடங்கு வரை உயர்த்தப்பட்டுள்ளது. இந்த வரி உயர்வுக்கு, இந்திய தேசிய காங்., கோவை மாநகர கமிட்டி கண்டனம் தெரிவித்துள்ளது.
இது குறித்து, இக்கட்சியின் மாவட்ட துணை தலைவர் ஈஸ்வரமூர்த்தி, கோவை மாநகராட்சி ஆணையருக்கு அனுப்பியுள்ள மனுவில், ஏற்கனவே கடந்த ஆண்டு வீட்டு வரி, குடிநீர் வரி, 100 சதவீதம் உயர்த்தப்பட்டுள்ளது. மேலும், ஆண்டுதோறும் வீட்டு வரி, 6 சதவீதம் உயர்த்தப்படுகிறது. காலியிடங்களுக்கு, 1.20 ரூபாயிலிருந்து, 15 ரூபாய் உயர்வு என்பது பல மடங்கு உயர்வு ஆகும். சிறு தொழில் செய்பவர்கள் மற்றும் நில உரிமையாளர்கள் இதை சுமக்க முடியாது. இதனால் பல சிறு விளையாட்டு மைதானங்கள் மூடப்படும் அபாயம் உள்ளது.
மேலும், ஒவ்வொரு மண்டலத்திற்கும் இவ்வளவு உயர்வு என, அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. ஆனால், ஒவ்வொரு மண்டலத்துக்கும் தெளிவான வரைபடம் வெளியிடப்படவில்லை. இதனால் அதிகாரிகள் தங்கள் விருப்பப்படி வரி விதிக்கும் வாய்ப்பு உள்ளது. எனவே, கோவை மாநகராட்சி வரி உயர்வு தீர்மானத்தை உடனடியாக நிறுத்தி வைக்க வேண்டும் வரி உயர்வு தவிர்க்க முடியாதது என்றால், அதை படிப்படியாக மிக குறைந்த அளவில் மட்டும் செய்ய வேண்டும் என, அதில் குறிப்பிட்டுள்ளார்.