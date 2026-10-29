காலியாக இருக்குது! வி.ஏ.ஓ., அலுவலகங்களில் கிராம உதவியாளர் பணியிடம்: உரிய தகவல்களை விரைவில் பெறுவதில் நீடிக்கும் சிக்கல்
காலியாக இருக்குது! வி.ஏ.ஓ., அலுவலகங்களில் கிராம உதவியாளர் பணியிடம்: உரிய தகவல்களை விரைவில் பெறுவதில் நீடிக்கும் சிக்கல்
ADDED : அக் 28, 2026 09:22 PM
பெ.நா.பாளையம்: பெரியநாயக்கன்பாளையம் வட்டாரத்தில், பெரும்பாலான வி.ஏ.ஓ., அலுவலகங்களில், கிராம உதவியாளர் பணியிடங்கள் காலியாக உள்ளதால், உரிய தகவல்களை விரைவில் பெற்று, மாவட்ட நிர்வாகத்துக்கு அளிப்பதில் பின்னடைவு ஏற்பட்டுள்ளது.
ஒவ்வொரு கிராம நிர்வாக அலுவலகத்திலும், கிராம உதவியாளர் பணியிடம் இருக்க வேண்டும். இவர்கள் வி.ஏ.ஓ., அலுவலரின் கீழ் பணிபுரியும் அரசு ஊழியர். இவர்களில் பெரும்பாலானோர் குறிப்பிட்ட வி.ஏ.ஓ., அலுவலகத்தில் நீண்ட காலமாக பணிபுரிந்து வருபவர்கள். தாங்கள் பணிபுரியும் ஒவ்வொரு கிராமத்தின் வருவாய்த்துறை சார்பில், அனைத்து தகவல்களையும் தெரிந்து வைத்திருந்து, வி.ஏ.ஓ., வாயிலாக, மாவட்ட நிர்வாகத்துக்கு தெரிவிக்க கடமைப்பட்டவர்கள். பெரியநாயக்கன்பாளையம் ஒன்றியத்துக்கு உட்பட்ட வி.ஏ.ஓ., அலுவலகங்களில், ஓரிரு இடங்களை தவிர, பெரும்பான்மையான இடங்களில் கிராம உதவியாளர் பணியிடங்கள் காலியாக உள்ளது.
சமூக ஆர்வலர்கள் கூறியதாவது:
ஒவ்வொரு கிராமத்துக்கும், கிராம உதவியாளரின் பணி முக்கியமானது. குறிப்பாக, வருவாய் துறையில் வி.ஏ.ஓ.,வுக்கு வருவாய்த்துறை பணிகளில் உதவுதல், நிலம் மற்றும் வருவாய் தொடர்பான விவரங்களை சேகரிக்க உதவியாக இருப்பது, தேவையான பதிவேடுகள் மற்றும் ஆவணங்களை பராமரிக்க உதவுதல், நிலம் தொடர்பான பணிகளில் விவரங்களை சேகரித்தல், விசாரணையின் போது, அலுவலர்களுக்கு உதவுதல், நிலம் தொடர்பான அரசு அறிவிப்புகளை மக்களிடம் கொண்டு சேர்த்தல் ஆகிய பணிகளை மேற்கொள்வர்.
வெள்ளம், புயல் உள்ளிட்ட பேரிடர்களின் போது, பாதிப்புகள் குறித்த தகவல்களை சேகரித்தல், பாதிக்கப்பட்ட மக்களுக்கு நிவாரண உதவிகள் வழங்கும் பணியில் அலுவலர்களுக்கு உதவுதல், மழை, வெள்ளம் மற்றும் பிற அவசர நிலைகள் குறித்து அதிகாரிகளுக்கு தகவல் தெரிவிக்க உதவ வேண்டும்.
அரசின் நலத்திட்டங்கள் தொடர்பாக பயனாளிகளின் விவரங்களை சேகரிக்க உதவுதல், அவை உண்மையானதுதானா என உறுதிப்படுத்த கள ஆய்வில் உதவுதல், கிராம மக்களுக்கும், வருவாய் துறை அலுவலகத்துக்கும் இடையே தகவல் பரிமாற்றம் செய்ய உதவுதல், அரசின் அறிவுறுத்தலின்படி, கள பணிகளை மேற்கொள்ளுதல் உட்பட பல்வேறு பணிகள், கிராம உதவியாளர்களால் மேற்கொள்ளப்படுகின்றன.
தற்போது, பெரியநாயக்கன்பாளையம் வட்டாரத்தில் கூடலுார் வடக்கு, தெற்கு, பிளிச்சி கிழக்கு, மேற்கு, வீரபாண்டி, நரசிம்மநாயக்கன்பாளையம், குருடம்பாளையம் உள்ளிட்ட வி.ஏ.ஓ., அலுவலகங்களில் கிராம உதவியாளர்கள் இல்லை. இதனால், வி.ஏ.ஓ.,கள் அலுவலகத்தில் இல்லாத போது, அவர்களை சந்திக்க வரும் பொதுமக்கள், விவசாயிகள், தொழிலாளர்கள் உள்ளிட்டோர் நீண்ட நேரம் காத்திருக்க வேண்டி உள்ளது. பல அலுவலகங்களில் கிராம உதவியாளர்கள் ஓய்வு பெற்ற பின், மீண்டும் புதிதாக கிராம உதவியாளர்கள் யாரும் நியமிக்கப்படவில்லை.
இதனால் கிராமங்கள் வாயிலாக தகவல்கள் சேகரிப்பதிலும், அவற்றை மாவட்ட நிர்வாகத்துக்கு கொண்டு சென்று, உடனடியாக நலத்திட்டங்களை பெற்று தருவதிலும் தேக்கநிலை ஏற்பட்டுள்ளது. பிரச்னைக்கு தீர்வு காண, அரசு, தமிழக முழுவதும் வி.ஏ.ஓ., அலுவலகங்களில் காலியாக உள்ள கிராம உதவியாளர் பணியிடங்களை முறைப்படி நியமனம் செய்ய நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்.
இதனால் ஒவ்வொரு கிராமத்திலும், அரசு நல திட்டங்கள் மட்டுமல்லாமல், இயற்கை பேரிடர் உட்பட அசம்பாவிதங்கள் ஏற்படும் போது, உரிய நிவாரண தொகையை அரசிடம் இருந்து விரைவாக பெற முடியும். இதுகுறித்து, தமிழக அரசு உடனடி நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்.
இவ்வாறு, அவர்கள் கூறினர்.