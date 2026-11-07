மயிலந்தீபாவளிக்கு தயாராகும் வடசித்தூர்

UPDATED : நவ 06, 2026 07:31 PM
ADDED : நவ 06, 2026 05:02 PM
கிணத்துக்கடவு: கிணத்துக்கடவு, வடசித்தூரில் மயிலந்தீபாவளிக்கான முன்னேற்பாடுகள் தீவிரமாக நடக்கிறது.
கிணத்துக்கடவு அருகே, வடசித்தூர் கிராமத்தில், ஆண்டுதோறும் தீபாவளி பண்டிகைக்கு அடுத்த நாள், மயிலந்தீபாவளி விமரிசையாக கொண்டாடப்படுகிறது.
இப்பகுதியில் அதிக அளவில் இஸ்லாமியர்கள் வசிப்பதால், ஹிந்துக்கள் மயிலந்தீபாவளியை இஸ்லாமிய மக்களோடு இணைந்து கொண்டாடி அன்பை வெளிப்படுத்தி வருகின்றனர்.
மேலும், இப்பகுதியில் இருந்து திருமணமாகி வெளியூர்களுக்கு சென்ற பெண்கள், குடும்பத்துடன் பெற்றோர் வீட்டுக்கு வந்து, மயிலந்தீபாவளி பண்டிகையை, குடும்பத்தினர் மற்றும் நண்பர்களுடன் கொண்டாடுகின்றனர்.
மயிலந்தீபாவளி நிகழ்ச்சியில், வடசித்தூர் மட்டுமின்றி, சுற்று பகுதியில் உள்ள கிராம மக்கள் பங்கேற்று கொண்டாடுவர். இந்த பண்டிகை, 300 ஆண்டுகளுக்கும் மேல் கொண்டாடப்படுகிறது.
இதில், பெரியவர்கள் முதல் சிறியவர்கள் வரை புத்தாடை உடுத்தி, பட்டாசு வெடித்து, இனிப்புகளை வழங்கி பொதுமக்கள் ஒருவருக்கொருவர் தங்களின் அன்பை பரிமாறிக்கொள்வர்.
இதற்காக, வடசித்தூர் ஊராட்சி அலுவலகம் அருகே, ராட்டிணம் உள்ளிட்ட பல்வேறு பொழுதுபோக்கு அம்சங்கள் அமைக்கும் பணிகள் தீவிரமாக நடக்கிறது.
மேலும், இங்கு ரோட்டோரத்தில் இருபுறமும் விளையாட்டு பொருட்கள், பொம்மை, பலூன் கடைகள் மற்றும் உணவகங்கள் அமைக்கும் பணி நடக்கிறது.