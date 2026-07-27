வால்பாறையில் குளு... குளு... சீசன் சுற்றுலா பயணியர் வருகை அதிகரிப்பு
வால்பாறையில் குளு... குளு... சீசன் சுற்றுலா பயணியர் வருகை அதிகரிப்பு
ADDED : ஜூலை 27, 2026 04:05 AM
வால்பாறை: சமவெளிப்பகுதியில் வெயில் கொளுத்தும் நிலையில், கோவை மாவட்டம் வால்பாறையில் இந்த ஆண்டு பருவமழை சாரல்மழையாக பெய்து வருவதால், குளு...குளு...சீசன் நிலவுகிறது.
ஊட்டி, கொடைக்கானல், ஏற்காடு போன்ற சுற்றுலாஸ்தலங்களையடுத்து, வால்பாறைக்கு தான் அதிக அளவில் சுற்றுலாபயணியர் வரத்துவங்கியுள்ளனர்.
இங்கு வருவோர், சக்தி - தலனார் செல்லும் ரோட்டில் உள்ள வியூ பாயிண்ட், சிறுகுன்றா கூழாங்கல் ஆறு, நல்லமுடி காட்சி முனை, சோலையாறு அணை, அட்டகட்டி ஆர்கிட்டோரியம் உள்ளிட்ட சுற்றுலாஸ்தலங்களில், அதிக அளவில் செல்கின்றனர்.
அவர்கள், ஆழியாறு வழியாக வால்பாறை வரும் மலைப்பாதையில், வரையாடு, சிங்கவால்குரங்குகள், யானைகள், காட்டுமாடு, உள்ளிட்ட வனவிலங்குகளை நேரில் கண்டு ரசிக்கின்றனர்.
வாரவிடுமுறை நாட்களில் சுற்றுலாபயணியர் வருகை அதிகரிப்பால் சுற்றுலா ஸ்தலங்களில் கூட்டம் அலைமோதுகிறது.