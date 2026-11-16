வனமாரியம்மன் கோயில் கும்பாபிஷேக விழா

UPDATED : நவ 15, 2026 05:17 PM
ADDED : நவ 15, 2026 05:14 PM
பெ.நா.பாளையம்: பெரியநாயக்கன்பாளையம் அருகே செல்வபுரத்தில் உள்ள வனமாரியம்மன் திருக்கோயில் கும்பாபிஷேக விழா நடந்தது.
மஹா கணபதி,லட்சுமி,நவக்கிரக ஹோமம் நடந்தன. முதல் கால யாக வேள்வி, மங்கல இசை, விநாயகர் வழிபாடு, சங்கல்பம், வாஸ்து சாந்தி, காப்பு கட்டுதல், தீபாராதணை நடந்தது. இரண்டாம் நாள் நிகழ்ச்சியில் இரண்டாம் கால யாக வேள்வி, மண்டபார்ச்சனை, வேத பாராயணம், திருமுறை விண்ணப்பம், உபச்சார வழிபாடு நடந்தது.
மூன்றாம் கால யாக வேள்வி, லலிதா சகஸ்ரநாம பாராயணம், 108 வகை ஹோம திரவிய சமர்ப்பணம், தீபாராதனை நடந்தது.
நேற்று காலை, 5:00 மணிக்கு மங்கள இசை, திருப்பள்ளி எழுச்சி, நான்காம் காலயாக வேள்வி, சங்கல்பம் நடந்தது. தொடர்ந்து, 7:45 மணிக்கு அம்மன் விமான கோபுர கும்பாபிஷேகம், மூலஸ்தானம், வன மாரியம்மன் மற்றும் அனைத்து பரிவார தெய்வங்களுக்கும் மகா கும்பாபிஷேகம் நடந்தது.
தசதானம், தசதரிசனம், மஹாஅபிஷேகம், அலங்கார பூஜை, அன்னதானம் நடந்தது. விழாவை ஒட்டி இன்று முதல் மண்டல பூஜைகள் நடக்கிறது. திரளான பக்தர்கள் பங்கேற்றனர்.