அரை நுாற்றாண்டுக்கு முன் ‘வந்தே மாதரம்’ தபால் தலை

ADDED : ஆக 14, 2026 07:11 PM
நாட்டில் தேசிய கீதத்திற்கு இணையான அந்தஸ்தை ‘வந்தே மாதரம்’ பாடலுக்கு மத்திய அரசு தற்போது வழங்கியுள்ளது. வரலாற்றில் முதல் முறையாக லோக்சபா நிகழ்ச்சிகள் வந்தே மாதரம் பாடலுடன் துவங்கியது.
இப்பாடலை அவமதிப்பு செய்பவர்களுக்கு மூன்று ஆண்டு சிறை தண்டனை வழங்கும் மசோதாவும் கொண்டு வரப்பட்டுள்ளது. இப்படியிருக்க, 1976 டிச., 30ம் தேதி ஹிந்தி மொழியில் ‘வந்தே மாதரம்’ பாடலுடன்கூடிய, சிறப்பு தபால் தலை வெளியிடப்பட்டதை நினைவு கூறுகிறார், கோவைப்புதுாரை சேர்ந்த முன்னாள் போஸ்ட்மாஸ்டர் ஹரிஹரன்.
‘‘50 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு வெளியிடப்பட்ட சிறப்பு தபால் தலை ரூ.25 பைசாவுக்கு விற்கப்பட்டது. நாடு முழுவதும் 60 கோடி மக்கள் தொகைதான் அப்போது இருந்திருக்கும் நிலையில், 30 லட்சம் ஸ்டாம்ப் விற்பனை பெரிய விஷயம்; விழிப்புணர்வு அதிகமாக இருந்தது எனலாம். தற்போது வந்தே மாதரம் விழிப்புணர்வு தீவிரமாகி வருகிறது,’’ என்கிறார் ஹரிஹரன்.