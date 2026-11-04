த.வெ.க., அரசை கவிழ்க்க வி.சி.க., சதி ஹிந்து மக்கள் கட்சி அர்ஜூன் சம்பத் ‘திடுக்’
த.வெ.க., அரசை கவிழ்க்க வி.சி.க., சதி ஹிந்து மக்கள் கட்சி அர்ஜூன் சம்பத் ‘திடுக்’
ADDED : நவ 03, 2026 04:20 AM
விழுப்புரம்: ‘‘அமைச்சரவையில் இருந்தாலும், முதல்வர் விஜய் தலைமையிலான த.வெ.க., அரசை கவிழ்க்க விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சி சதி செய்கிறது,’’ என, என ஹிந்து மக்கள் கட்சி தலைவர் அர்ஜூன் சம்பத் தெரிவித்தார்.
விழுப்புரம் மாவட்டம், மயிலத்தில் ஹிந்து மக்கள் கட்சி சார்பில் நடந்த குடும்ப திருவிழாவில் அவர் பேசியதாவது:
தமிழகத்தில் சட்டம் – ஒழுங்கு பிரச்னை மிகப்பெரிய கவலையை ஏற்படுத்தியுள்ளது. செஞ்சியில் சிறுமி ஒருவர் மாயமாகி, 25 நாட்களுக்கு மேல் ஆகியும் எந்த முன்னேற்றமும் இல்லை. தமிழகம் முழுதும் இதுபோன்ற சம்பவங்கள் நடக்கின்றன.
த.வெ.க., நிர்வாகியாக இருந்த ஒருவர், 1,000 கோடி ரூபாய் மதிப்புள்ள மெத் ஆம்பெட்டமைன் கடத்தல் வழக்கில் கைது செய்யப்பட்டு சிறையில் உள்ளார். தமிழகத்தில் போதைப்பொருள் புழக்கமும், பெண்களுக்கு எதிரான பாலியல் வன்கொடுமைகளும் அதிகரித்துள்ளதால், அரசு நேரடி கவனம் செலுத்தி, அவற்றை தடுக்க வேண்டும்.
ஜ.எஸ்.ஐ., சான்றிதழ் இருக்கும்போது, புதிதாக ‘ஹலால் மார்க்’ என்ற பெயரில் பிரியாணி, துணி வியாபாரம் வரை முஸ்லிம் லீக் மற்றும் மத அடிப்படைவாதிகள் துணையுடன் வர்த்தகம் நடக்கிறது. தமிழர் பொருளாதாரம் சுரண்டப்படுகிறது. எனவே ‘ஹலால்’ வர்த்தகத்தை தடை செய்ய வேண்டும்.
சனாதனத்தை அழிப்போம் என்று, வி.சி.க.,வைப் சேர்ந்த அமைச்சர் வன்னி அரசு பேசுவதை கண்டிக்கிறோம். எனவே, முதல்வர் விஜய், அவரை அமைச்சர் பதவியில் இருந்து நீக்கி, வி.சி.க.,வை கூட்டணியில் இருந்து வெளியேற்ற வேண்டும்.
அமைச்சரவையில் இடம் பெற்றிருந்தாலும், முதல்வர் விஜய் அரசாங்கத்தை கவிழ்க்க வேண்டும் என, வி.சி.க.,வினர் சதி செய்கின்றனர். பா.ம.க., எந்த நேரத்திலும் ஆளுங்கட்சி கூட்டணிக்கு போக தயாராக உள்ளது. இவ்வாறு அவர் கூறினார்.