சேறும் சகதியுமாக கிடக்கிறது வீரகேரளம் ரோடு

UPDATED : நவ 08, 2026 04:06 PM
ADDED : நவ 08, 2026 04:00 PM
1. வீரகேரளத்தில் ரோடு மோசம்
வீரகேரளம் பாலகணேசபுரம் பொங்காளியூரில் மழையால் ரோடுகள் சேறும், சகதியுமாக உள்ளன. இதனால் வாகனங்கள் விபத்தில் சிக்குகின்றன.
2. காந்திநகரில் ஒளிரா விளக்கு
–குமரேசன்: விநாயகபுரம், காந்திநகரில் மூன்று வாரங்களாக தெருவிளக்கு எரியவில்லை. பொதுமக்கள் இரவில் நடக்க முடிவதில்லை.
3. தடாகம் ரோட்டில் வாய்க்கால் மூடி சேதம்
–முரளீதரன்: தடாகம் ரோடு, வார்டு எண் 73 ல் நடைபாதையில் அமைந்துள்ள கழிவுநீர் வாய்க்காலின் மூடி உடைந்து திறந்த நிலையில் உள்ளது. குழந்தைகள், பெரியவர்கள் விபத்தில் சிக்கும் அபாயம் உள்ளது.
4. வேடபட்டியில் மோசமான ரோடு
–ராஜ்குமார்: வேடபட்டி அஜ்ஜனுார் ரோட்டில் தினமும் நுாற்றுக்கணக்கான வாகனங்கள் சென்று வருகின்றன. ஆனால் ரோடு குண்டும், குழியுமாக உள்ளது. பல ஆண்டுகளாக சரி செய்யப்படவில்லை.
5. இடிகரையில் மழையால் ரோடு சேதம்
–உன்னிகிருஷ்ணன்: இடிகரை மணியகாரன்பாளையம் டி.டபிள்யு.ஏ.டி., அவென்யூவில், ஆப்பிள் கார்டன் செல்லும் ரோடு மோசமாக உள்ளது. வாகனங்கள் செல்ல முடியவில்லை.
6. வார்டு 1ல் உடைந்த சாக்கடை மூடி
–பாஸ்கரன்: வார்டு 1, துடியலூர்- விஸ்வநாதபுரம் 3வது வீதி குறுக்கு தெரு சந்திப்பில் பாதாள சாக்கடை மூடி உடைந்து பாதுகாப்பற்ற நிலையில் உள்ளது. குழந்தைகள், பிராணிகள் மற்றும் வாகன ஓட்டிகள் குழிக்குள் விழும் நிலை உள்ளது.
7. லுானா நகரில் மழைநீர் வடிகாலால் அபாயம்
–நடராஜன்: தடாகம் ரோடு லுானா நகர் – கே.என்.ஜி.புதுார் செல்லும் ரோட்டில், இடது புறம் அமைந்துள்ள மழை, கழிவு நீர் வடிகால் பாதையில் திறந்துள்ள மூடியை முன் சரிசெய்ய வேண்டும்.
8. பீளமேட்டில் ஒளிரா விளக்கு
–செல்வகணேசன்: பீளமேடு சூரியாகார்டன் கிழக்கு 27 வார்டில் உள்ள மின்ம்பத்தில் சில மாதங்களாக தெருவிளக்கு எரியவில்லை. இரவில் இவ்வழியே செல்ல முடியாத அளவுக்கு கடும் இருளாக உள்ளது.
–ஜெயசந்திரன், பீளமேடு.
9. மசக்காளிபாளையத்தில் அசுத்தம்
மசக்காளிபாளையம் விநாயகர் கோயில் வீதியில் சாக்கடை சுத்தம் செய்து பல மாதங்கள் ஆகின்றன. மழையால், கழிவுநீர் ரோட்டில் செல்கிறது.