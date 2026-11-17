ADDED : நவ 16, 2026 06:49 PM
கிணத்துக்கடவு: கிணத்துக்கடவு தினசரி மார்க்கெட்டில் காய்கறிகள் வரத்து அதிகரித்துள்ளது.
கிணத்துக்கடவு, தினசரி காய்கறி மார்க்கெட்டில் நேற்று தக்காளி (15 கிலோ) – 400, தேங்காய் (ஒன்று) – 30, கத்திரிக்காய் கிலோ – 67, முள்ளங்கி -–- 36, முருங்கைக்காய் -– 60, வெண்டைக்காய் -–- 70, பூசணிக்காய் -–- 15, அரசாணிக்காய் -–- 15, பாகற்காய் -–- 65, புடலை -–- 30, சுரைக்காய் -–- 30, பீர்க்கங்காய் -–- 60, வெள்ளரிக்காய் -–- 30, அவரைக்காய் -–- 75, பீட்ரூட் -–- 40 மற்றும் பச்சை மிளகாய் -–- 35 ரூபாய்க்கு விற்பனையானது.
கடந்த வாரத்தை காட்டிலும், நேற்று தக்காளி (15 கிலோ) -–- 100, தேங்காய் (ஒன்று) -–- 2, கத்தரிக்காய் கிலோ -–- 11, முருங்கைக்காய் -–- 30, வெண்டைக்காய் -–- 30, அரசாணிக்காய் -–- 3, புடலை -–- 20, சுரைக்காய் -–- 10, பீர்க்கங்காய் -–- 20, வெள்ளரிக்காய் -–- 10, பீட்ரூட் -–- 20 ரூபாய் விலை அதிகரித்துள்ளது. இதே போன்று, முள்ளங்கி கிலோ -–- 8 மற்றும் அவரைக்காய் -–- 5 ரூபாய் விலை குறைந்துள்ளது.
வியாபாரிகள் கூறுகையில், ‘கடந்த வாரம் தீபாவளி பண்டிகை என்பதால், காய்கறி வரத்தும், வியாபாரிகள் வருகையும் குறைவாக இருந்தது. இந்த வாரம் காய்கறிகள் வரத்து சற்று அதிகமாக இருந்தது, விலையும் உயர்ந்துள்ளது. இதனால், விவசாயிகள் மகிழ்ச்சியடைந்தனர்,’ என்றனர்.