போதை பொருள் கடத்தல் தடுக்க எல்லைகளில் வாகன சோதனை

UPDATED : நவ 06, 2026 07:41 PM
ADDED : நவ 06, 2026 07:00 PM
சின்னதடாகம்: போதைப்பொருள் கடத்தலை தடுக்க, தமிழக, கேரள எல்லையான ஆனைகட்டியில் தடாகம் போலீசார் வாகன சோதனையில் ஈடுபட்டனர்.
கேரளாவிலிருந்து ஆனைகட்டி வழியாக கோவைக்கு வரும் போதை பொருள் கடத்தலை தடுக்க, தடாகம் போலீசார் ஆனைகட்டி மற்றும் அதை சுற்றியுள்ள பகுதிகளில் இன்ஸ்பெக்டர் சுமதி தலைமையில், இன்று (நவ.,6) நள்ளிரவு வாகன சோதனையில், ஈடுபட்டனர்.
எல்லை சோதனை சாவடிகளில் தீவிர கண்காணிப்பு பணி நடக்கிறது. அண்டை மாநிலங்கள், மாவட்டங்களில் இருந்து போதை பொருட்கள், கள்ளச்சாராயம், தடை செய்த புகையிலை பொருள் கடத்துவதை தடுக்கும் வகையில், மாநில மற்றும் மாவட்ட எல்லை சோதனை சாவடிகளில், 24 மணி நேர வாகன தணிக்கை செய்யப்பட்டது.
இது தவிர, சந்தேக நபர்களை கண்காணிக்கவும், தலை மறைவு குற்றவாளிகளை கைது செய்யவும், நிலுவை வழக்குகள் மீது நடவடிக்கை எடுத்து வருகின்றனர். பள்ளி, கல்லூரியை சுற்றி 100 மீட்டர் தொலைவில் புகையிலை தடை செய்த பகுதிகளில் தீவிர சோதனை செய்து வருகின்றனர். மாணவர்களிடையே போதை பொருள் தடுப்பு விழிப்புணர்வு நிகழ்ச்சி நடத்தப்படுகிறது.